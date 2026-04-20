Roblox 26.05.2011
Глава службы безопасности Roblox: проверка возраста непопулярна, но "цена бездействия выше, чем неудобства"

IKarasik IKarasik

Руководитель отдела безопасности платформы Roblox Мэтт Кауфман признал, что новые требования по верификации возраста вызывают недовольство среди пользователей, однако назвал их вынужденной мерой. В ходе сессии «Ask Me Anything» он ответил на критику игроков, которые назвали проверку для доступа к чату «одним из самых непопулярных изменений на сегодняшний день».

Кауфман объяснил, что платформа вынуждена балансировать между интересами игроков, родителей, создателей контента и регуляторов. «Мы чётко слышим сигналы от родителей и политиков: им нужны более надёжные гарантии того, что контент для самых юных пользователей безопасен», — заявил он.

Отвечая на вопрос, почему разработчики игнорируют массовое недовольство и не идут на уступки, Кауфман заявил: «Честная реальность такова: цена бездействия выше, чем неудобства от действий. Без этих требований Roblox рискует потерять доступ в целых регионах. Это означает меньше игроков, меньшую аудиторию и меньше возможностей для каждого создателя. Лучше иметь Roblox где-то, чем не иметь Roblox нигде».

Он добавил, что современная платформа кардинально отличается от той, какой была пять, десять или почти двадцать лет назад. Вместе с возросшей ответственностью приходят и новые возможности для построения бизнеса и выхода на глобальную аудиторию. Несмотря на всё недовольство, Кауфман уверен: подобные меры становятся мировым стандартом, и Roblox не может их игнорировать.

Комментарии:  2
jax baron

клоуны

1
Neikxi

Правильно, их нужно всех под суд, а потом засудить самых судьей. А почему? А для того чтобы судьи не разностли порок этой игры.