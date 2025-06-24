Grow A Garden в Roblox бьёт рекорды: более 21 миллиона игроков одновременно

Симулятор фермы Grow A Garden в Roblox продолжает набирать невероятную популярность. По данным RoMonitor Stats, 21 июня пиковое количество одновременных игроков в игре достигло рекордных 21,3 миллиона — это новый исторический максимум для всей игровой индустрии.

Рекорд Grow A Garden совпал с выходом масштабного обновления, включающего новые семена, снаряжение и множество дополнительного контента. Параллельно стартовал ивент Summer Harvest, который привлек ещё больше игроков.

Ранее рекорд по пиковому онлайну принадлежал Fortnite — в декабре 2020-го у неё было 15,3 миллиона одновременных пользователей. Grow A Garden не только превзошла этот показатель, но и установила новую планку для массовых онлайн-игр.