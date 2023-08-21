Игровую платформу Roblox обвиняют в предоставлении доступа к азартным играм для несовершеннолетних

Согласно коллективному иску родителей, популярная игровая платформа Roblox действует как нелегальная игральная сеть, охотящаяся на детей. Об этом пишет Bloomberg. Несколько родителей подали жалобу против Roblox Corp. в окружной суд США Северного округа Калифорнии после того, как дети проиграли деньги в форме внутренней валюты платформы на сторонних сайтах азартных игр.

Они утверждают, что Roblox, размещающий 3D-метавселенную, в которой взаимодействуют пользователи, нарушает закон США об организациях, действующих под влиянием рэкета и коррупции (Закон Рико) и незаконно получивший прибыль от азартных игр несовершеннолетних.

Дети, которые ранее не имели доступа к средствам для участия в онлайн азартных играх, теперь располагают миллиардами Robux – утверждают истцы.

Этот новый позыв появился в то время, когда Roblox и так сталкивается с резкой критикой за подрыв усилий сделать Интернет более безопасным для несовершеннолетних. В мае 2023 г. группа контроля за соответствием обнаружила, что калифорнийская компания нарушила стандарты ответственного маркетинга для детей, стирая границу между содержимым и рекламой. Roblox также стала объектом жалобы в Федеральную торговую комиссию, поданную в прошлом году наблюдательной группой Truth in Advertising.

Центральным в новом иске является использование Roblox и надзор за Robux, цифровой валютой платформы, имеющей фактическую денежную стоимость – один Robux стоит $0,0125. Согласно жалобе, пользователи младше 18 лет могут использовать кредитные карты своих родителей, чтобы покупать Robux на платформе, и Roblox знает о каждом переводе в виртуальной экосистеме.

Условия обслуживания компании утверждают о запрете «опыта, включающего имитацию азартных игр, включая игру с виртуальными фишками, имитацию ставок или обмен реальными деньгами, Robux или ценными предметами», но, по мнению истцов, эти рекомендации «вводят в заблуждение», учитывая, что компания позволила сторонним сайтам азартных игр принимать онлайн-ставки с использованием своей валюты.

Это сторонние сайты, не имеющие никакого юридического отношения к Roblox», – говорится в заявлении Roblox для Bloomberg Law. – «Злоумышленники незаконно используют интеллектуальную собственность и бренды Roblox для работы таких сайтов, нарушая наши стандарты.

Но, в то же время, в жалобе описан процесс, с помощью которого несовершеннолетние могут использовать платформу Roblox для азартных игр. После приобретения Robux через платформу они могут перейти к «виртуальным казино» одного из игровых вебсайтов вне экосистемы Roblox и связать свой Robux-кошелек с вебсайтом азартных игр, то есть Roblox все еще может отслеживать электронные переводы. Хотя Roblox мог бы остановить эту "нелегальную сеть азартных игр", истцы утверждают, что компания "обогащается" используя эту схему.

Они говорят, что Roblox взимает комиссию в размере 30% за конвертацию Robux на вебсайты обратно в доллары, зарабатывая на этом «миллионы ежегодно». В жалобе также говорится, что сайты азартных игр поощряют несовершеннолетних рекламировать свою незаконную платформу азартных игр, как вебсайт Bloxflip, предлагал бесплатные Robux пользователям, рекламировавшим его в TikTok.