Ikea будет платить игрокам почасовую зарплату за работу в своем виртуальном магазине Roblox

Шведский мебельный гигант Ikea объявил о планах по набору новых сотрудников для работы в виртуальном магазине на платформе Roblox.

Десять успешных кандидатов получат почасовую оплату в размере 14,80 евро в час и будут работать в «различных секциях магазина, таких как шоу-рум и бистро... помогая людям выбирать мебель» и «подавая фрикадельки». Продвижение по службе будет возможно, но неясно, увеличится ли при этом зарплата работника.

Заинтересованные лица могут зарегистрировать свой интерес через специальную форму, где задаются такие вопросы, как «как вы относитесь к превращению в пиксели», какой пиксельной мебелью IKEA они бы стали, и как бы они отнеслись к тому, что в бистро магазина закончились пиксельные хот-доги.

По словам пользователя X Bloxy Media, этот шаг является частью инициативы компании Careers Done Different, первая часть которой будет запущена на популярной игровой платформе 24 июня 2024 года.

О средней продолжительности смены, деталях контракта (он указан как «ограниченный») и продолжительности работы ничего не говорится. Программа доступна для жителей Великобритании и Ирландии в возрасте от 18 лет. Претенденты также не могут уже работать в компании.

Также не уточняется, какая именно студия стоит за созданием игры Ikea Roblox. Предполагается, что это шведская команда The Gang. Эта студия завоевала популярность благодаря таким оригинальным играм, как Strongman Simulator и Tower Tycoon, а затем перешла к созданию таких брендовых игр, как McLaren F1 Racing Experience, NERF Strike, Race to Wimbledon и Vans World.

После анонса игроки выразили обеспокоенность не содержанием игры или инициативой Ikea по трудоустройству, а тем, что это может означать для популярной игры Roblox 3008, действие которой происходит в вымышленном «необычно большом мебельном магазине» под названием ROKEA: явная пародия на культовые магазины-склады Ikea.