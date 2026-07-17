Клоны Meccha Chameleon в Roblox обошли оригинал по онлайну всего за три недели после появления

Инди-хит Meccha Chameleon столкнулся с неожиданной проблемой: бесплатные фанатские версии игры в Roblox начали привлекать больше игроков, чем оригинальный проект в Steam. Клоны, появившиеся на платформе около трёх недель назад, уже смогли превзойти текущий онлайн популярной инди-игры.

Meccha Chameleon стала одной из самых заметных новинок Steam благодаря необычной вариации «Пряток» с элементами маскировки и быстро получила статус интернет-сенсации. Однако популярность проекта привлекла внимание не только игроков, но и создателей подражаний. В Roblox появилось сразу несколько похожих игр, включая Paint and SEEK!, Paint Or Seek и Paint To Hide!.

Согласно данным, опубликованным RoWatcherHQ — аккаунтом, отслеживающим статистику Roblox, — эти проекты в сумме собирают от 150 до более чем 200 тысяч одновременных игроков в часы пик. Для сравнения, текущий онлайн оригинальной Meccha Chameleon, по данным SteamDB, составляет около 55 тысяч пользователей.

При этом результат клонов всё ещё уступает рекорду самой игры, которая ранее достигала отметки в 340 тысяч одновременных игроков. Однако ситуация показывает, насколько сильно бесплатные проекты на Roblox могут влиять на популярность платных инди-игр, особенно если они предлагают схожий игровой опыт.

Подобные случаи для Roblox уже не являются редкостью: на платформе регулярно появляются проекты, вдохновлённые популярными играми из других жанров. Пока неизвестно, планируют ли разработчики Meccha Chameleon предпринимать какие-либо действия против таких копий.