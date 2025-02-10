Комиссия по ценным бумагам и биржам США активно ведёт расследование в отношении Roblox

Как сообщили Bloomberg и синдицированный сайт Yahoo Finance, SEC - Комиссия по ценным бумагам и биржам США ответила на запрос по Закону о свободе информации (FOIA), сделав признание.

«Мы подтвердили сотрудникам отдела правоприменения, что между ними велась электронная переписка, в которой упоминается Roblox, и что эта переписка является частью текущего расследования».

Однако SEC отказалась предоставить саму переписку, указывая, что это может повредить «текущему исполнительному процессу». Хотя не уточняется, касается ли расследование исключительно компании Roblox или её платформы для видеоигр, можно предположить, что оба аспекта будут вовлечены в расследование.

В октябре 2024 года Hindenburg Research утверждала, что Roblox вводила в заблуждение инвесторов и общественность по поводу своих доходов и финансовой устойчивости. Спустя месяц Hunterbrook Media сообщила, что SEC проводит расследование в отношении Roblox. Хотя это упоминание основывалось на запросе FOIA, именно тогда SEC впервые признала, что ведёт расследование.

Несмотря на критику и обвинения в том, что платформа Roblox небезопасна для детей, эти вопросы не входят в компетенцию SEC. Вероятнее всего, Комиссия расследует возможные финансовые преступления, связанные с Roblox.

Для справки, SEC публикует следующее описание работы своего отдела правоприменения:

«Отдел правоприменения занимается обеспечением соблюдения законодательства о ценных бумагах, проводя расследования возможных нарушений, подавая сотни исков против нарушителей и возвращая средства пострадавшим инвесторам, когда это возможно. Применяемые меры включают обращения в федеральный суд и административные процедуры».

Хотя SEC не заявляет это напрямую, можно сделать вывод, что предварительное расследование завершено, и теперь решается вопрос о дальнейших действиях в отношении Roblox. Неясно, планирует ли SEC привлечь компанию к суду, но, возможно, ведется переписка с самой Roblox. Также Комиссия может контактировать с информаторами и другими сторонами, связанными с Roblox.

До конца октября 2024 года Roblox внедрила множество новых функций безопасности на своей платформе. Тем не менее, это не остановило поток обвинений в адрес компании. Недавно было опубликовано новое заявление о том, что благотворительная организация Comic Relief использовала Roblox для эксплуатации детей-игроков, утверждая, что это способствует их благотворительным целям.

Аналитик в области финансов и видеоигр Мэтью Болл в своём отчёте «Состояние индустрии видеоигр в 2025 году» отметил, что Roblox является одной из самых популярных видеоигр на сегодняшний день. И, как Fortnite и Candy Crush, даже если вы не интересуетесь Roblox и не играете в неё, она остаётся одной из ключевых компаний в индустрии. Если Roblox оправдается или успешно пройдет через это расследование, это окажет существенное влияние на всю индустрию, как и в случае предъявления обвинений.