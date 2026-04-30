Компания Roblox анонсировала нейросеть Roblox Reality для создания фотореалистичных игр

Компания Roblox представила новую платформу на базе искусственного интеллекта под названием Roblox Reality. Главная цель проекта заключается в создании доступных фотореалистичных многопользовательских игр для 3D пространства. Новая технология объединяет генеративные видеомодели Video World Models с базовым движком платформы. Подобный подход позволит энтузиастам заменять привычную кубическую графику своих проектов на детализированные изображения. Разработчики обещают пользователям впечатляющий реализм, естественное динамичное окружение и плавную физику.

Новый инструмент призван решить проблему высокой стоимости производства высокобюджетных игр. Интеграция нейросетей позволит авторам экономить до 100 часов времени на прорисовке объектов. Проекты на платформе привлекают более 2 млн игроков, а продвинутая графика должна дополнительно усилить этот интерес. Журналисты игровых изданий сравнивают анонсированную систему с алгоритмом DLSS 5 от корпорации Nvidia и генеративной моделью Sora. Ожидается, что внедрение ИИ изменит подход к созданию контента, переложив часть работы с людей на алгоритмы генерации.