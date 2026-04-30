Компания Roblox анонсировала нейросеть Roblox Reality для создания фотореалистичных игр

Extor Menoger Extor Menoger

Компания Roblox представила новую платформу на базе искусственного интеллекта под названием Roblox Reality. Главная цель проекта заключается в создании доступных фотореалистичных многопользовательских игр для 3D пространства. Новая технология объединяет генеративные видеомодели Video World Models с базовым движком платформы. Подобный подход позволит энтузиастам заменять привычную кубическую графику своих проектов на детализированные изображения. Разработчики обещают пользователям впечатляющий реализм, естественное динамичное окружение и плавную физику.

Новый инструмент призван решить проблему высокой стоимости производства высокобюджетных игр. Интеграция нейросетей позволит авторам экономить до 100 часов времени на прорисовке объектов. Проекты на платформе привлекают более 2 млн игроков, а продвинутая графика должна дополнительно усилить этот интерес. Журналисты игровых изданий сравнивают анонсированную систему с алгоритмом DLSS 5 от корпорации Nvidia и генеративной моделью Sora. Ожидается, что внедрение ИИ изменит подход к созданию контента, переложив часть работы с людей на алгоритмы генерации.

AdriftDylan

Нейрохрень пусть сами потребляют

RaggedSelwyn

а вот и KALL 5 подъехал в игры, скоро просто квадратики будут рисовать, а нейронка дизайн однотипный высирать

MunchkiN 616

была бы интересно заделал игру из примитивных обьектов завайкодил игровую логику на супер мудрой локальной ллм с триллионом парамтров и сверхмощные гпу превращают это в сверхмощный графон. правда такова даже у длсс 5 пока нет