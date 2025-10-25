Конфликт платформ: на разработчика из Fortnite подали в суд из-за клона игры из Roblox

Студия Spyder Games, создатель популярной игры Steal a Brainrot для платформы Roblox, подала судебный иск против разработчика-одиночки Томаса Ван дер Ворта. Причиной разбирательства стала созданная им в Fortnite игра под названием Stealing Brainrots, которую истцы считают копией своего проекта и обвиняют ответчика в нарушении авторских прав.

Оригинальная Steal a Brainrot пользуется огромной популярностью в Roblox, стабильно входя в тройку самых посещаемых игр платформы. В октябре 2025 года проект установил рекорд, собрав одновременно более 25 миллионов игроков. Суть игры заключается в коллекционировании и краже друг у друга брейнрот-персонажей, основанных на интернет-мемах.

Согласно исковому заявлению, версия для Fortnite, появившаяся спустя несколько месяцев после релиза оригинала, копирует множество защищенных авторским правом элементов. В иске утверждается, что клон заимствует интерфейс, игровые объекты, графику, дизайн уровней, анимации, визуальный стиль и ключевые игровые механики. Создатели Steal a Brainrot требуют удаления копии из Fortnite, а также возмещения убытков и взыскания всей прибыли, полученной от ее публикации.

Стоит отметить, что в Fortnite существует и другая, официально лицензированная версия игры под названием Steal The Brainrot, которая не является предметом судебного разбирательства. Иск направлен именно против неофициального клона Stealing Brainrots, который имеет значительно меньшую аудиторию. На данный момент карта Stealing Brainrots, по всей видимости, уже была отключена в Fortnite, однако неизвестно, было ли это решение Epic Games или самого создателя.