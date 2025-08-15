Крис Хансен, ведущий To Catch a Predator, по слухам готовит документальный фильм о тёмной стороне Roblox

Скандал вокруг Roblox и безопасности детей продолжает набирать обороты. На фоне обвинений в недостаточной защите юных игроков и недавнего конфликта с «охотником на хищников» Schlep в сети появились сообщения, что журналист Крис Хансен, известный по шоу To Catch a Predator, планирует снять документальный фильм о проблемах платформы.

По данным нескольких популярных каналов в соцсетях, Хансен собирается работать над проектом совместно со Schlep, которого недавно атаковали юристы Roblox. Ситуация вокруг создателя дошла до того, что пользователи получают баны за упоминание хэштега #FreeSchlep в никнеймах и профилях, в то время как вредоносные игры, по словам игроков, продолжают находиться в библиотеке сервиса.

Скандал уже вышел за рамки игрового сообщества. Генпрокурор Луизианы подал иск против Roblox, обвиняя компанию в том, что она «позволяет хищникам процветать, объединяться и охотиться на детей». А конгрессмен Калифорнии Ро Ханна запустил петицию с требованием усилить меры защиты, расширить поддержку родителей и ужесточить сотрудничество с правоохранительными органами.

На фоне растущего давления общественности Roblox остаётся в центре критики — и возможный документальный фильм Хансена может ещё сильнее привлечь внимание к этой проблеме.