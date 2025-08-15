ЧАТ ИГРЫ
Roblox 26.05.2011
Экшен, Мультиплеер, Строительство, От первого лица, От третьего лица, Песочница, Кооператив
7.7 631 оценка

Крис Хансен, ведущий To Catch a Predator, по слухам готовит документальный фильм о тёмной стороне Roblox

IKarasik IKarasik

Скандал вокруг Roblox и безопасности детей продолжает набирать обороты. На фоне обвинений в недостаточной защите юных игроков и недавнего конфликта с «охотником на хищников» Schlep в сети появились сообщения, что журналист Крис Хансен, известный по шоу To Catch a Predator, планирует снять документальный фильм о проблемах платформы.

Roblox заблокировал блогера, разоблачавшего в игре опасных злоумышленников

По данным нескольких популярных каналов в соцсетях, Хансен собирается работать над проектом совместно со Schlep, которого недавно атаковали юристы Roblox. Ситуация вокруг создателя дошла до того, что пользователи получают баны за упоминание хэштега #FreeSchlep в никнеймах и профилях, в то время как вредоносные игры, по словам игроков, продолжают находиться в библиотеке сервиса.

Скандал уже вышел за рамки игрового сообщества. Генпрокурор Луизианы подал иск против Roblox, обвиняя компанию в том, что она «позволяет хищникам процветать, объединяться и охотиться на детей». А конгрессмен Калифорнии Ро Ханна запустил петицию с требованием усилить меры защиты, расширить поддержку родителей и ужесточить сотрудничество с правоохранительными органами.

Roblox объяснила политику по удалению "мстителей" с платформы

На фоне растущего давления общественности Roblox остаётся в центре критики — и возможный документальный фильм Хансена может ещё сильнее привлечь внимание к этой проблеме.

CaMahoney

Документалка по тёмной стороне роблокса это конечно круто, но что насчёт документалки по списку Эпштейна?)

4
СнопакДоминатор

Страшно стало. Реально страшно.