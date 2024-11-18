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Roblox 26.05.2011
Экшен, Мультиплеер, Строительство, От первого лица, От третьего лица, Песочница, Кооператив
7.8 421 оценка

Личные сообщения в Roblox теперь доступны не всем - стартовало внедрение новой системы безопасности

Lunersun
Новости

Сегодня в Roblox начали внедрять ранее анонсированные меры по защите детей. Речь идёт об ограничениях в системе личных сообщений, о которых разработчики рассказывали некоторое время назад.

Roblox ограничивает доступ детей к виртуальным тусовкам и играм без возрастного рейтинга

Теперь игроки младше 13 лет не смогут отправлять сообщения за пределами игр и событий. А вот следующее изменение — запрет на переписку внутри самих игр без родительского разрешения — появится позже.

По планам разработчиков, полностью новая система заработает к концу первого квартала 2025 года. Пока что команда Roblox сосредоточилась на внедрении базовых ограничений для общения вне игровых событий.

Вместе с этим заработала и обновлённая система родительского контроля. Отныне взрослым не нужно копаться в настройках детского аккаунта — достаточно создать отдельную учётную запись. С её помощью можно разрешать переписку и ограничивать время в игре.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
MadPyramus
Личные сообщения в Roblox теперь доступны не всем

Вернее отправлять могут не только лишь все, мало кто может это делать

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