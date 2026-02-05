"Миллиарды прибыли": в России предложили создать свой аналог Roblox

Член комиссии Общественной Палаты РФ предложил создать в России отечественный аналог популярной Roblox. Евгений Машаров уверен, что игра будет невероятно успешной с финансовой точки зрения.

Уверен, что российским компаниям это было бы интересно, потому что это многомиллионная аудитория и потенциально миллиарды прибыли, но с учетом того, что требования к содержанию игры должны соответствовать нравственным ценностям российского общества, то на первом этапе можно было бы привлечь в рамках государственно-частного партнерства к созданию такого продукта.

Чиновник отметил, что отечественный ответ Roblox не должен заменять подросткам реальную жизнь. Наоборот, платформа имеет все шансы учить молодежь чему-то полезному.

И что очень важно и тут однозначно, нужна будет помощь экспертов, игры не должны подменять реальный мир, нужно формирование критического мышления, при этом акцент можно и нужно делать на восстановлении исторических событий, а также изучения природы — океана, флоры и фауны, освоения космоса.

Roblox заблокировали в РФ в начале декабря 2025-го, но позже разработчики площадки отключили чаты у россиян, чтобы проявить свое желание сотрудничать с РКН. Евгений Машаров не первый, кто предложил создать свой отечественный аналог Roblox. В начале декабря его коллега Владислав Гриб выступил со схожей инициативой.