"Миллиарды прибыли": в России предложили создать свой аналог Roblox

Член комиссии Общественной Палаты РФ предложил создать в России отечественный аналог популярной Roblox. Евгений Машаров уверен, что игра будет невероятно успешной с финансовой точки зрения.
Уверен, что российским компаниям это было бы интересно, потому что это многомиллионная аудитория и потенциально миллиарды прибыли, но с учетом того, что требования к содержанию игры должны соответствовать нравственным ценностям российского общества, то на первом этапе можно было бы привлечь в рамках государственно-частного партнерства к созданию такого продукта.
Чиновник отметил, что отечественный ответ Roblox не должен заменять подросткам реальную жизнь. Наоборот, платформа имеет все шансы учить молодежь чему-то полезному.
И что очень важно и тут однозначно, нужна будет помощь экспертов, игры не должны подменять реальный мир, нужно формирование критического мышления, при этом акцент можно и нужно делать на восстановлении исторических событий, а также изучения природы — океана, флоры и фауны, освоения космоса.
Roblox заблокировали в РФ в начале декабря 2025-го, но позже разработчики площадки отключили чаты у россиян, чтобы проявить свое желание сотрудничать с РКН. Евгений Машаров не первый, кто предложил создать свой отечественный аналог Roblox. В начале декабря его коллега Владислав Гриб выступил со схожей инициативой.
Ну, для кого-то точно будет
С такими скучными идеями как у них.
Никто в их трешь играть не будет. Игра-это в первую очередь развлечения. А не учебное пособие или лекция по нравственности. LMAO
Не «их», а «наш». Или он не «ваш»?)
Нет, именно что их.
В итоге миллиарды высосут из бюджета ради убогой поделки, к которой притронутся только отбитые фанатики власти, да и то им за это приплатят.
они за всё берутся смело - всё превращается в гoвно, а если за гoвно берутся, то просто тратят меньше сил.
Russoblox? А почему запретили оригильную игру? Что в ней такого неугодного?
Такой же как убивец ведьмака смута. Они не хотят нанимать профессионалов и бюджет большой давать, зато на прибыль рассчитывают с какой то стати
Выйдет он конечно после аналога ps5, аналога процессоров, аналога вов, аналога форзы и ещё что то там они в аналог хотели запихнуть...
Миллиарды за счет мирового охвата аудитории. В России миллиарды не заработаешь.