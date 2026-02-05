ЧАТ ИГРЫ
"Миллиарды прибыли": в России предложили создать свой аналог Roblox

Simple Jack Simple Jack

Член комиссии Общественной Палаты РФ предложил создать в России отечественный аналог популярной Roblox. Евгений Машаров уверен, что игра будет невероятно успешной с финансовой точки зрения.

Уверен, что российским компаниям это было бы интересно, потому что это многомиллионная аудитория и потенциально миллиарды прибыли, но с учетом того, что требования к содержанию игры должны соответствовать нравственным ценностям российского общества, то на первом этапе можно было бы привлечь в рамках государственно-частного партнерства к созданию такого продукта.

Чиновник отметил, что отечественный ответ Roblox не должен заменять подросткам реальную жизнь. Наоборот, платформа имеет все шансы учить молодежь чему-то полезному.

И что очень важно и тут однозначно, нужна будет помощь экспертов, игры не должны подменять реальный мир, нужно формирование критического мышления, при этом акцент можно и нужно делать на восстановлении исторических событий, а также изучения природы — океана, флоры и фауны, освоения космоса.

Roblox заблокировали в РФ в начале декабря 2025-го, но позже разработчики площадки отключили чаты у россиян, чтобы проявить свое желание сотрудничать с РКН. Евгений Машаров не первый, кто предложил создать свой отечественный аналог Roblox. В начале декабря его коллега Владислав Гриб выступил со схожей инициативой.

Комментарии:  11
Ваш комментарий
QuerulousLytton
игра будет невероятно успешной с финансовой точки зрения.

Ну, для кого-то точно будет

12
Raphtallia

С такими скучными идеями как у них.

игры должны соответствовать нравственным ценностям российского общества,
игры не должны подменять реальный мир, нужно формирование критического мышления, при этом акцент можно и нужно делать на восстановлении исторических событий, а также изучения природы — океана, флоры и фауны, освоения космоса.

Никто в их трешь играть не будет. Игра-это в первую очередь развлечения. А не учебное пособие или лекция по нравственности. LMAO

8
H-DS

Не «их», а «наш». Или он не «ваш»?)

Кроллег H-DS

Нет, именно что их.

3
GraF68ru

В итоге миллиарды высосут из бюджета ради убогой поделки, к которой притронутся только отбитые фанатики власти, да и то им за это приплатят.

1
Great-heartedElio

они за всё берутся смело - всё превращается в гoвно, а если за гoвно берутся, то просто тратят меньше сил.

1
Александр Дантес
1
SilkySarge

Russoblox? А почему запретили оригильную игру? Что в ней такого неугодного?

pandore

Такой же как убивец ведьмака смута. Они не хотят нанимать профессионалов и бюджет большой давать, зато на прибыль рассчитывают с какой то стати

Mazaxati

Выйдет он конечно после аналога ps5, аналога процессоров, аналога вов, аналога форзы и ещё что то там они в аналог хотели запихнуть...

stamp08

Миллиарды за счет мирового охвата аудитории. В России миллиарды не заработаешь.