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Roblox 26.05.2011
Экшен, Мультиплеер, Строительство, От первого лица, От третьего лица, Песочница, Кооператив
7.8 563 оценки

На платформе Roblox открылось игровое пространство "Мир Кинопоиска"

Solstice Solstice

Онлайн-сервис «Кинопоиск» решил привлечь внимание геймеров к своим фильмам и сериалам. Но вместо того чтобы сделать игру, компания решила не мелочиться и создала целую «метавселенную» в Roblox.

Платформа Roblox развивается уже 19 лет. Сегодня она позволяет создавать проекты самых разных жанров, программировать игры на языке Lua и даже монетизировать свои творения, зарабатывая робуксы (местную валюту).

«Мир Кинопоиска» представляет собой хаб, из которого можно попасть в мини-игры по различным франшизам «Кинопоиска». Количество этих игр будет расти со временем. Пока доступны испытания в мирах «Майора Грома», «Этерны» и «Иных».

За выполнение заданий игроки смогут зарабатывать вайбики, на которые можно купить косметические предметы для своего персонажа. А за рекорды в мини-играх уже можно получить робуксы. Контент на сервере рассчитан на семейную аудиторию и подходит детям от 6 лет.

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