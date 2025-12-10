Над Roblox нависла угроза блокировки в США из-за претензий генпрокурора Флориды

Генеральный прокурор штата Флорида Джеймс Утмейер выступил с резкой критикой в адрес руководства популярной игровой платформы Roblox, заявив, что компания не предприняла необходимых мер для защиты несовершеннолетних от преступных посягательств. В ходе интервью с журналистом Крисом Хансеном чиновник сообщил, что расследование, начавшееся как гражданская проверка, переросло в уголовное дело в октябре 2025 года после выявления многочисленных случаев груминга и эксплуатации детей.
Крис Хансен, проводящий собственное независимое расследование, отметил, что получил тысячи сообщений о злоумышленниках, которые используют платформу для контактов с юными пользователями. Журналист назвал сервис игровой площадкой для хищников, подчеркнув, что маркетинг проекта нацелен на аудиторию в возрасте от четырех лет. Утмейер поддержал эти опасения, заявив, что Roblox продолжала получать огромную прибыль, зная, что сайт стал рассадником для преступников, но не сделала достаточно для остановки этой деятельности.
Следователи обнаружили паттерны поведения, при которых взрослые использовали Roblox для установления контакта с детьми, после чего переводили общение в сторонние мессенджеры, такие как Discord, для запроса откровенных фотографий и личных данных. Офис прокурора уже направил уголовные повестки с целью выяснить, было ли известно руководству компании о случаях, когда злоумышленники оплачивали запрещенный контент внутриигровой валютой Robux, и извлекала ли платформа из этого финансовую выгоду.
Представители Roblox в ответ на обвинения заявили о политике нулевой терпимости к незаконному поведению и напомнили о внедрении более ста новых инициатив по безопасности в 2025 году, включая технологии оценки возраста по лицу и ограничения на общение юных пользователей со взрослыми. Тем не менее Джеймс Утмейер считает эти меры недостаточными и выразил надежду, что уголовное преследование заставит компанию навести порядок, а также послужит предупреждением для других онлайн-платформ.
