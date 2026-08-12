Настоящее Шоу Трумана: отец запер ребенка в фальшивой Roblox с ботами вместо живых людей

Адам Литтл создал собственную изолированную версию Roblox для своего сына, опасаясь потенциально опасного общения ребенка с незнакомцами в сети. В процессе разработки автор задействовал генеративные нейросети и библиотеку Three.js, чтобы с нуля воссоздать геймплей с прохождением полос препятствий.

Вместо реального мультиплеера виртуальный мир наполнен записанными прохождениями других игроков, включая сессии самого автора. Для воссоздания видимости живой онлайн-игры разработчик интегрировал ботов на базе ChatGPT, которые общаются между собой и с игроком в текстовом чате. Дополнительно проект выполняет обучающую функцию, так как на уровнях ребенку необходимо собирать буквы и составлять из них слова для разблокировки выходов.

Как заявил сам Адам Литтл, его сын не догадался о подмене и думал, что отец просто целыми днями играет в Roblox. Автор продолжил расширять проект с помощью нейросети Claude, настраивая автоматическую генерацию новых тематических карт и препятствий. Первоначальные попытки задействовать искусственный интеллект для управления движениями окружающих персонажей оказались неудачными из-за странного поведения ботов, поэтому автор остановился на записи реальных действий.

Инициатива вызвала бурные споры в сети, где многие геймеры и родители критически оценили подобный подход. Пользователи указали, что в самой Roblox уже много лет существуют настройки родительского контроля. Они позволяют полностью отключить текстовый и голосовой чаты или ограничить список доступных игр, не прибегая к созданию фальшивого мира.

Критики назвали проект симулятором одиночества и сравнили его с фильмом "Шоу Трумана". По мнению комментаторов, регулярное общение с языковой моделью вместо реальных ровесников вредит социальным навыкам ребенка, а лучшей альтернативой стали бы классические семейные игры вроде Crash Bandicoot или Spyro. В то же время часть аудитории поддержала автора, напомнив об объективных рисках для детей в современных сетевых играх.

Разработчик выложил тестовую версию проекта в открытый доступ, а также выразил намерение продолжить работу над генерацией новых уровней.