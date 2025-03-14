"Не пускайте детей в Roblox, если беспокоитесь за них" - Дэвид Базуки ответил родителям, чьи дети играют в Roblox

Дэвид Базуки, который является соавтором и генеральным директором Roblox, посоветовал родителям не пускать детей на платформу, если те беспокоятся об их безопасности. Вот так прямо и сказал в интервью BBC:

«Не пускайте своих детей в Roblox, если вы беспокоитесь за них». — Дэвид Базуки

А повод для беспокойства, кстати, есть. Больше половины игроков Roblox — дети до 16 лет. Платформа настолько разрослась, что теперь на ней каждый месяц собирается больше народу, чем на всех консолях вместе взятых. И вот что тревожно: с 2022 по 2023 число случаев, когда дети подвергались различным опасностям, выросло с 3000 до 13000.

Компания, конечно, не сидит сложа руки. Они ввели новые ограничения и расширили возможности родительского контроля. Но, судя по реакции Базуки, этого явно недостаточно, чтобы успокоить всех обеспокоенных родителей.

«Мы считаем, что даже один плохой случай — это уже слишком», — сказал Базуки в том же интервью. Но всё-таки его основной совет тем, кто волнуется, остаётся простым — держите детей подальше от Roblox.