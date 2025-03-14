"Не пускайте детей в Roblox, если беспокоитесь за них" - Дэвид Базуки ответил родителям, чьи дети играют в Roblox

Дэвид Базуки, который является соавтором и генеральным директором Roblox, посоветовал родителям не пускать детей на платформу, если те беспокоятся об их безопасности. Вот так прямо и сказал в интервью BBC:
«Не пускайте своих детей в Roblox, если вы беспокоитесь за них». — Дэвид Базуки
А повод для беспокойства, кстати, есть. Больше половины игроков Roblox — дети до 16 лет. Платформа настолько разрослась, что теперь на ней каждый месяц собирается больше народу, чем на всех консолях вместе взятых. И вот что тревожно: с 2022 по 2023 число случаев, когда дети подвергались различным опасностям, выросло с 3000 до 13000.
Компания, конечно, не сидит сложа руки. Они ввели новые ограничения и расширили возможности родительского контроля. Но, судя по реакции Базуки, этого явно недостаточно, чтобы успокоить всех обеспокоенных родителей.
«Мы считаем, что даже один плохой случай — это уже слишком», — сказал Базуки в том же интервью. Но всё-таки его основной совет тем, кто волнуется, остаётся простым — держите детей подальше от Roblox.
Ага, ещё не пускайте своих детей на улицу, если беспокоитесь за них:)
Опасности мира нельзя "отключить" или "запретить". С ними борются, но и вы должны учить своих детей справляться с этими опасностями или избегать их. Это называется воспитание. Не можете воспитывать, не удивляйтесь, что это будет делать телевизор, блогер или игра. Это вы не справляетесь как родитель, а не сговорившийся злобный мир учит ваше дитя плохому.
А в чем он не прав? Родители и политики обвиняют в каких-то бедах Roblox? Обвиняют. Но при этом сами родители детей не контролируют, не воспитывают, из-за чего опять же, эти дети заходят в Roblox. Не нравится влияние интернета, YouTube, Roblox и т.д. и т.п. на детей? Ок. Ограничьте сами этот доступ детям. Воспитывать - это обязанность родителя, раз взял на себя такую ответственность. Удобно других винить в своих пр*ебах
Ну так то чел по факту сказал, родители сами должны следить за тем, в какие игры наяривает их ненаглядный спиногрызик.
Так а в чём опасность?Где подробности?
А родители такие : "Мы хотим время для себя, как ещё занять ребёнка, если не техникой и играми?!" )
Книжками, спортом
И сами не ходим, и детей не пускаем.
От идиота в целях его безопасности можно спрятать всё, но его-то самого от него же не спрячешь.
Нужно своих детей воспитывать, объяснять им, что да как устроено, разговаривать с ними почаще, входить в их доверие, что бы они рассказывали вам всё как своему другу. А не запрещать то, запрещать это. Мой ребёнок дал мне пароль от своего смартфона, и он не вздрагивает и не нервничает когда я его беру в руки мой ребёнок знает что если я там увижу что-то такое не такое, то будет просто разговор, обсуждение и объяснение, а не нравоучение, ататат и т.п.
Честно, я хз правильно ли я делаю, может и нужно немного делать ататат, что бы не избаловать, но пока вроде не вижу предпосылок к избалованности.
Смысл в том что когда в информационном поле ребёнка появляются видео игры все объяснялки идут лесом и авторитетом для него становятся не родители а камьюнити из игры так как там гарздо интересней чем эти скучные родители которые в основном принуждают, наказывают, лишают, запрещают и мешают.
Как вообще можно играть в подобный шлак?..
типа нового майнкрафта проста