Несмотря на кризис в индустрии, песочница Roblox в последнем квартале принесла рекордные доходы

В первом квартале 2025 финансового года компания Roblox достигла рекордных результатов, несмотря на кризис в индустрии. Выручка составила 1,04 миллиарда долларов, что на 29% больше, чем в прошлом году. Это первый случай, когда доход Roblox превысил 1 миллиард долларов за квартал.

Однако, несмотря на рост доходов, компания продолжает сталкиваться с операционными убытками. В этом квартале они составили 255 миллионов долларов, что немного меньше, чем 302 миллиона в предыдущем году.

В то же время, Roblox сообщает о значительном увеличении активности пользователей. Ежедневное количество пользователей выросло на 26%, достигнув 97,8 миллиона, а общее количество часов использования платформы увеличилось на 30%, составив 21,7 миллиарда часов.

Компания прогнозирует, что годовой рост выручки составит от 14 до 17%, а операционные убытки останутся в пределах 268-288 миллионов долларов. Roblox продолжает оставаться одной из самых популярных платформ среди детей и подростков, привлекая огромное количество ежедневных пользователей. Это делает её важным игроком на рынке видеоигр, несмотря на финансовые сложности.