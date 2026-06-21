Новый шутер в Roblox привлёк более 4 миллионов игроков за сутки

На платформе Roblox неожиданно выстрелил шутер TTK Testing, который без поддержки крупных издателей сумел привлечь более 4 миллионов игроков всего за первые сутки.

На фоне насыщенного рынка, где доминируют такие франшизы, как Call of Duty и Battlefield, новым проектам становится всё сложнее завоевать внимание аудитории. Тем заметнее успех TTK Testing, который быстро стал одним из самых обсуждаемых релизов последних месяцев.

Игра бесплатная и уже получила положительные отзывы от пользователей. Игроки отмечают качественную графику, хорошую оптимизацию и плавность игрового процесса. При этом сам разработчик подчёркивает, что текущая версия проекта является скорее тестовой, чем полноценным релизом.

Создатель TTK Testing, известный под ником PoptartNoahh, уже поделился планами по развитию игры. В будущем в шутере могут появиться кооперативный PvE-режим и сюжетные миссии, вдохновлённые тактической игрой Door Kickers.

Если заявленные идеи будут реализованы, TTK Testing имеет все шансы превратиться из экспериментального проекта в серьёзного конкурента более крупным представителям жанра.