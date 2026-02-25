Новый специалист по безопасности детей в Roblox обвинила во всем родителей

Roblox в последние месяцы всё чаще оказывается в центре общественного и юридического давления. В США один штат за другим подаёт иски против игровой платформы, обвиняя компанию в недостаточной защите несовершеннолетних пользователей. В 2024 году сервис уже подвергался резкой критике за отсутствие эффективной модерации, слабые механизмы проверки возраста и возможность анонимного общения взрослых с детьми.

На этом фоне назначение доктора Элизабет Миловидовой, ранее работавшей над вопросами детской безопасности в Lego Fortnite, выглядело как долгожданный шаг вперёд. Однако недавнее интервью порталу Vulture вызвало ещё больше вопросов к позиции компании.

Ключевой посыл интервью свелся к тому, что основная ответственность лежит на родителях. Миловидова подчёркивала, что взрослые должны играть вместе с детьми, обсуждать риски и самостоятельно контролировать их онлайн-активность.

Отвечая на вопросы о случаях злоупотреблений, она сравнила риски на платформе с общими угрозами интернета, заявив, что травля возможна где угодно — от умных часов до онлайн-документов. Также Миловидова акцентировала внимание на важности «цифровой грамотности» и создании родительского совета при компании.

Однако на прямой вопрос о том, как именно Roblox предотвращает перемещение детей и злоумышленников за пределы платформы, она призналась, что «не очень разбирается в технике», что вызвало особенно острую реакцию аудитории.

Такой подход вызвал критику: оппоненты считают, что компания с многомиллионной аудиторией и значительными доходами обязана внедрять более строгие системные решения, а не перекладывать большую часть ответственности на семьи пользователей.