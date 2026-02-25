Новый специалист по безопасности детей в Roblox обвинила во всем родителей

Roblox в последние месяцы всё чаще оказывается в центре общественного и юридического давления. В США один штат за другим подаёт иски против игровой платформы, обвиняя компанию в недостаточной защите несовершеннолетних пользователей. В 2024 году сервис уже подвергался резкой критике за отсутствие эффективной модерации, слабые механизмы проверки возраста и возможность анонимного общения взрослых с детьми.
На этом фоне назначение доктора Элизабет Миловидовой, ранее работавшей над вопросами детской безопасности в Lego Fortnite, выглядело как долгожданный шаг вперёд. Однако недавнее интервью порталу Vulture вызвало ещё больше вопросов к позиции компании.
Ключевой посыл интервью свелся к тому, что основная ответственность лежит на родителях. Миловидова подчёркивала, что взрослые должны играть вместе с детьми, обсуждать риски и самостоятельно контролировать их онлайн-активность.
Отвечая на вопросы о случаях злоупотреблений, она сравнила риски на платформе с общими угрозами интернета, заявив, что травля возможна где угодно — от умных часов до онлайн-документов. Также Миловидова акцентировала внимание на важности «цифровой грамотности» и создании родительского совета при компании.
Однако на прямой вопрос о том, как именно Roblox предотвращает перемещение детей и злоумышленников за пределы платформы, она призналась, что «не очень разбирается в технике», что вызвало особенно острую реакцию аудитории.
Такой подход вызвал критику: оппоненты считают, что компания с многомиллионной аудиторией и значительными доходами обязана внедрять более строгие системные решения, а не перекладывать большую часть ответственности на семьи пользователей.
Конечно, от части она права. А именно в том, что бОльшая часть ответственности лежит именно на родителях. Но и тот факт, что платформа не работает над "безопасностью" это тоже не хорошо.
Это как с *наркотиками. С одной стороны их производить - плохо, но с другой стороны, "Зачем ты их покупаешь???"
*(Наркотики - зло. Я осуждаю их употребление.)
это не отчасти, это полностью верный посыл, и по крайней мере здесь не указано что она полностью сбрасывает ответственность на родителей, но камон сколько бы денег не было сколько бы методов они не вводили, шкильники найдут обход, как мы его находили когда на формуах требовали подтверждения 18 лет иногда даже с паспортом (пасорт родителей твой друг если ты достаточно умный), но если родители начнут нормально проводить время с ребёнком то проблемность сильно потеряет в актуальности, но это что то на уровне фантастики ибо сейчас сбросить мелочь в кампукте=получить приличное количество свободного времени
ну ты же тоже в детстве лазил, где низя. покупал чё низя (алкоголь там и тп), смотрел чё низя по возрасту, играл в 18+ игры и так далее.
тож родители виноваты?
получается надо наказать твоих родоков?
какая же чушь у тебя в голове) видимо по твоей же логике с тобой мало времени проводили, поэтому ты такой
А зачем она нужна тогда? Увольте её и возьмите специалиста.
Наконец-то хоть кто-то прямо сказал. Не хотите чтобы ваши дети подвергались опасности в интернете? Следите за ними и воспитывайте их. Ваши дети это ваша ответственность