Отец устроился в Roblox на позицию Senior Machine Learning Engineer из-за донатов сына

В сети набирает популярность история пользователя с ником @ezhoff6 (Yauheni Zhrkou), который решил проблему трат своего сына на внутриигровые покупки в Roblox весьма неординарным способом. Столкнувшись с тем, что ребенок тратит деньги на "плюшки" в игре, отец поставил себе цель – устроиться в компанию, чтобы сын мог получать все бонусы бесплатно.



Как следует из опубликованных скриншотов переписки и постов в X, мужчина изначально в шутку пообещал сыну устроиться в Roblox. Однако, устав от донатов ребенка, он действительно подал резюме. К его удивлению, заявку одобрили и пригласили на собеседование на должность Senior Machine Learning Engineer.



Весь процесс, по словам автора, занял три этапа интервью, после чего он получил официальное предложение о работе от Roblox Corporation. Согласно предоставленным документам, он должен приступить к работе 21 числа.



Пользователь отметил, что основной мотивацией было желание прекратить траты с карты и обеспечить сыну доступ к внутриигровым предметам и преимуществам без необходимости донатов.