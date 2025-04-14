В сети набирает популярность история пользователя с ником @ezhoff6 (Yauheni Zhrkou), который решил проблему трат своего сына на внутриигровые покупки в Roblox весьма неординарным способом. Столкнувшись с тем, что ребенок тратит деньги на "плюшки" в игре, отец поставил себе цель – устроиться в компанию, чтобы сын мог получать все бонусы бесплатно.
Как следует из опубликованных скриншотов переписки и постов в X, мужчина изначально в шутку пообещал сыну устроиться в Roblox. Однако, устав от донатов ребенка, он действительно подал резюме. К его удивлению, заявку одобрили и пригласили на собеседование на должность Senior Machine Learning Engineer.
Весь процесс, по словам автора, занял три этапа интервью, после чего он получил официальное предложение о работе от Roblox Corporation. Согласно предоставленным документам, он должен приступить к работе 21 числа.
Пользователь отметил, что основной мотивацией было желание прекратить траты с карты и обеспечить сыну доступ к внутриигровым предметам и преимуществам без необходимости донатов.
Отец устроился в Roblox на позицию Senior Machine Learning Engineer из-за донатов сына
В сети набирает популярность история пользователя с ником @ezhoff6 (Yauheni Zhrkou), который решил проблему трат своего сына на внутриигровые покупки в Roblox весьма неординарным способом. Столкнувшись с тем, что ребенок тратит деньги на "плюшки" в игре, отец поставил себе цель – устроиться в компанию, чтобы сын мог получать все бонусы бесплатно.
Я когда в детстве творил херню, то мне просто отвешивали 3.14зды.
Zумерам такого подхода к решению воспитательного вопроса сильно не хватает.
Но твой батя не сидел в Твиттере.
Судя по новостям, такое не прокатывает. Можно попасть в список" или лишиться род.прав. в так да, сам получал в детстве за свои ....
Пс по как давно тут матфильт накрутили?
И слава Богу)
Современные родители долбонавты таких же детей долбонавтов
чувак прошёл все этапы интервью на позицию Senior Machine Learning Engineer за 200к зелени годовой зп. Не вижу ничего плохого быть таким долбонавтом.
Бяда как раз в том, что его потомство превратится в ленивый эсс. Разумеется, если батян воплотит весь свой план до конца. Кстати за такие коварные дела его могут тырнуть с работы.
Проблема не в этом, а в том, что данный "отец":
а) отдаёт свою личинку на попечение играм вместо того чтобы проводить с ребёнком время лично
б) приучил (или, как минимум, не воспрепятствовал) сыночку-корзиночку играть в *банный Роблокс - парашу, которая натурально эксплуатирует детей/подростков, которые пытаются что-то там создавать, а владельцы этой хрени собирают со всего этого сливки - вместо нормальных игр ("нормальные" игры каждый выбирает для себя сам в силу своих интересов)
в) в целом позволяет ребёнку (тобишь существу без развитого критического мышления) тратить деньги на виртуальные внутриигровые предметы тем самым приучая его с самого детства к данной пагубной практике с микротранзакциями. Мало того, данный надмозг ещё и доступ к своей карте дал, что, гипотетически, могло бы привести к ещё одной истории аля "ребёнок потратил Х тысяч рублей/долларов на внутриигровые предметы в Y игре"...
Он может хоть вторым Илоном Маском стать, тупые поступки в воспитании своего чада от этого не станут менее тупыми.
так чувак не ради сына это сделал) а ради своих денег, которые тот тратит :)))
Батя дебил что ли?
Да
Отцы не те пошли нынче. Раньше все домашние прогибались под батю, батя был царь и бог в семье. В современном гнилом фемо-мире постмодерна, где бабищи качают права, отец это расходный материал, бабораб и банкомат на ножках, вынужденный прогибаться под хотелки наглой бабы и отпрысков.
Я если хотел в детстве что-то купить сверх того чем меня баловали родители мне приходилось либо в огороде пахать для карманных денег либо летом бутылки собирать и сдавать, а если бы я потратил родительские деньги или даже подумал об этом то не писал бы тут комментарии
Прям "отец года". Сынок то подрастёт и соответственно его аппетиты тоже, так что папаше удачи, ещё не раз работу поменять придётся.
PS: Интересно куда он устроится работать когда сынок повзрослев начнёт бабло на шалав сливать )
Бордель, но есть ньюанс....
А до этого он просто не работал, да?
Невыдуманные истории о которых невозможно молчать. У меня у друга не открывался гугл поиск, так он подал заявку, прошел все этапы в интервью и устроился в гугл самым главным по поиску с зарплатой 99999999 млн в час, щас в твиттере сделаю историю
странная ситуация конечно, но учитывая что млщик + синер, то 300к-400к будет получать
мб даже вырос в зп
Но ведь он не может получить прям всё внутриигровое, т.к. не является начальным разработчиком..
Это как в детстве у каждого во дворе был пацан, который "играл" в новую часть какой-то известной игры, потому что у него папа, брат, родственник "работают" в этой компании и приносят ранние версии домой. У кого-то теперь это на самом деле происходит.
Воу, теперь и выдуманные истории тут можно публиковать?
А по шее сыну дать, я в школе когда плохие оценки получал у меня отец все провода от компа забирал и все
Лучше бы пи*дюлей ему дал).
Зачем мат показываете?
Скройте, пожалуйста!