ЧАТ ИГРЫ
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Roblox 26.05.2011
Экшен, Мультиплеер, Строительство, От первого лица, От третьего лица, Песочница, Кооператив
7.7 522 оценки

Отец устроился в Roblox на позицию Senior Machine Learning Engineer из-за донатов сына

Extor Menoger Extor Menoger
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В сети набирает популярность история пользователя с ником @ezhoff6 (Yauheni Zhrkou), который решил проблему трат своего сына на внутриигровые покупки в Roblox весьма неординарным способом. Столкнувшись с тем, что ребенок тратит деньги на "плюшки" в игре, отец поставил себе цель – устроиться в компанию, чтобы сын мог получать все бонусы бесплатно.

Как следует из опубликованных скриншотов переписки и постов в X, мужчина изначально в шутку пообещал сыну устроиться в Roblox. Однако, устав от донатов ребенка, он действительно подал резюме. К его удивлению, заявку одобрили и пригласили на собеседование на должность Senior Machine Learning Engineer.

Весь процесс, по словам автора, занял три этапа интервью, после чего он получил официальное предложение о работе от Roblox Corporation. Согласно предоставленным документам, он должен приступить к работе 21 числа.

Пользователь отметил, что основной мотивацией было желание прекратить траты с карты и обеспечить сыну доступ к внутриигровым предметам и преимуществам без необходимости донатов.

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24
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
Deathdoor

Я когда в детстве творил херню, то мне просто отвешивали 3.14зды.

24
Александр Дантес

Zумерам такого подхода к решению воспитательного вопроса сильно не хватает.

10
ZAUSA

Но твой батя не сидел в Твиттере.

1
ЧГК

Судя по новостям, такое не прокатывает. Можно попасть в список" или лишиться род.прав. в так да, сам получал в детстве за свои ....

Пс по как давно тут матфильт накрутили?

1
rmplaton ZAUSA

И слава Богу)

Ольга Бузова

Современные родители долбонавты таких же детей долбонавтов

18
Anton Vasiljev

чувак прошёл все этапы интервью на позицию Senior Machine Learning Engineer за 200к зелени годовой зп. Не вижу ничего плохого быть таким долбонавтом.

11
Dr_Drift_RU Anton Vasiljev

Бяда как раз в том, что его потомство превратится в ленивый эсс. Разумеется, если батян воплотит весь свой план до конца. Кстати за такие коварные дела его могут тырнуть с работы.

1
DEAD S.n.A.k.e. Anton Vasiljev

Проблема не в этом, а в том, что данный "отец":

а) отдаёт свою личинку на попечение играм вместо того чтобы проводить с ребёнком время лично

б) приучил (или, как минимум, не воспрепятствовал) сыночку-корзиночку играть в *банный Роблокс - парашу, которая натурально эксплуатирует детей/подростков, которые пытаются что-то там создавать, а владельцы этой хрени собирают со всего этого сливки - вместо нормальных игр ("нормальные" игры каждый выбирает для себя сам в силу своих интересов)

в) в целом позволяет ребёнку (тобишь существу без развитого критического мышления) тратить деньги на виртуальные внутриигровые предметы тем самым приучая его с самого детства к данной пагубной практике с микротранзакциями. Мало того, данный надмозг ещё и доступ к своей карте дал, что, гипотетически, могло бы привести к ещё одной истории аля "ребёнок потратил Х тысяч рублей/долларов на внутриигровые предметы в Y игре"...

Он может хоть вторым Илоном Маском стать, тупые поступки в воспитании своего чада от этого не станут менее тупыми.

1
Anton Vasiljev DEAD S.n.A.k.e.

так чувак не ради сына это сделал) а ради своих денег, которые тот тратит :)))

Kalaka Whitewing

Батя дебил что ли?

10
Dr_Drift_RU

Да

2
Хаттаб жив

Отцы не те пошли нынче. Раньше все домашние прогибались под батю, батя был царь и бог в семье. В современном гнилом фемо-мире постмодерна, где бабищи качают права, отец это расходный материал, бабораб и банкомат на ножках, вынужденный прогибаться под хотелки наглой бабы и отпрысков.

9
Kamishini1993

Я если хотел в детстве что-то купить сверх того чем меня баловали родители мне приходилось либо в огороде пахать для карманных денег либо летом бутылки собирать и сдавать, а если бы я потратил родительские деньги или даже подумал об этом то не писал бы тут комментарии

9
Grimnebulin

Прям "отец года". Сынок то подрастёт и соответственно его аппетиты тоже, так что папаше удачи, ещё не раз работу поменять придётся.

PS: Интересно куда он устроится работать когда сынок повзрослев начнёт бабло на шалав сливать )

3
ЧГК

Бордель, но есть ньюанс....

TILL0910
2
AlexFoRestor

А до этого он просто не работал, да?

1
agula98

Невыдуманные истории о которых невозможно молчать. У меня у друга не открывался гугл поиск, так он подал заявку, прошел все этапы в интервью и устроился в гугл самым главным по поиску с зарплатой 99999999 млн в час, щас в твиттере сделаю историю

3
My life is a game

странная ситуация конечно, но учитывая что млщик + синер, то 300к-400к будет получать
мб даже вырос в зп

1
bohdan2015

Но ведь он не может получить прям всё внутриигровое, т.к. не является начальным разработчиком..

1
lowkek

Это как в детстве у каждого во дворе был пацан, который "играл" в новую часть какой-то известной игры, потому что у него папа, брат, родственник "работают" в этой компании и приносят ранние версии домой. У кого-то теперь это на самом деле происходит.

1
Человек-Анекдот

Воу, теперь и выдуманные истории тут можно публиковать?

1
CRAZY rock GAME

А по шее сыну дать, я в школе когда плохие оценки получал у меня отец все провода от компа забирал и все

FeminineKaz

Лучше бы пи*дюлей ему дал).

Loud2000a

Зачем мат показываете?

Loud2000a

Скройте, пожалуйста!