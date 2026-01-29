По популярной игре Steal a Brainrot из Roblox снимут полнометражный фильм

Продюсерская компания Story Kitchen официально объявила о начале работы над экранизацией игры Steal a Brainrot на платформе Roblox. Студия займется производством полнометражного фильма совместно с создателями оригинального проекта из Do Big Studios и Spyder Games.

Оригинальная игра стала настоящим феноменом с момента своего выхода в мае прошлого года. Геймплей строится вокруг сбора и кражи различных абсурдных персонажей и предметов, которые в игре называют брейнротами. Игроки накапливают коллекции, чтобы затем использовать механику перерождения для получения множителей и более редких наград. Проект демонстрирует высокие показатели вовлеченности, собрав более 55 миллиардов посещений. Рекордный пик онлайна был зафиксирован в октябре 2025 года и составил 25,8 миллиона одновременных пользователей. Популярность игры вышла за пределы виртуального пространства, что подтверждается недавним проведением внутриигрового концерта Бруно Марса.

Создатели фильма планируют перенести на экран характерную для первоисточника атмосферу, сочетающую хаос, комедию и соревновательный элемент. Сюжет погрузит зрителей в динамичный мир, где каждый успешный ход может принести богатство, а любой риск грозит полным сбросом прогресса из-за действий соперников.

Руководителями проекта выступают сооснователи Story Kitchen Дмитрий М. Джонсон и Майкл Лоуренс Голдберг. В своем официальном заявлении продюсеры выразили радость от возможности представить Steal a Brainrot широкой аудитории на больших экранах, использовав при этом узнаваемый сленг фанатов игры.

С момента своего основания в 2022 году Story Kitchen заняла прочные позиции в сфере адаптации видеоигр. Сейчас компания курирует производство множества проектов, включая экранизации Tomb Raider и Life Is Strange для Amazon, а также работу над фильмами по вселенным Sifu, Just Cause, Streets of Rage и It Takes Two. Новое соглашение было заключено при содействии агентства Moonrock, представляющего интересы разработчиков игры.