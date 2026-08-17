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Roblox 26.05.2011
Экшен, Мультиплеер, Строительство, От первого лица, От третьего лица, Песочница, Кооператив
7.4 851 оценка

Подросток потратил 2000 долларов семейных сбережений на Roblox

Solstice Solstice

11-летний мальчик из Онтарио тайком взял конверт с деньгами, которые его семья откладывала на чрезвычайные ситуации, и потратил 2000 канадских долларов на подарочные карты Roblox в Walmart.

Инцидент произошёл, когда ребёнок находился у бабушки. Она не знала, что мальчик взял деньги и отправился в магазин. Поскольку Walmart установил лимит в 1000 канадских долларов на одну операцию с подарочными картами, мальчик просто совершил две покупки подряд по 1000 долларов.

Когда семья обнаружила пропажу денег, родители вернулись в Walmart с подарочными картами и чеками, надеясь получить возмещение. Однако в магазине заявили, что приобретенные карты не подлежат возврату.

В Walmart отметили, что сотрудники соблюдали установленный лимит в 1000 канадских долларов за одну транзакцию. Также представители компании подчеркнули, что Walmart Canada не устанавливает возрастных ограничений на покупку подарочных карт.

Эта история вызвала дискуссию о родительском контроле, крупных покупках подарочных карт и необходимости дополнительных мер предосторожности в случаях, когда ребенок пытается потратить тысячи долларов наличными на игровые карты.

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5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
RoboB
7
Аристов--Черный

Запретить доллары - они развращают детей:))

4
Jensen

Эта игра вызывает азарт как в казино, большинство детей не могут сопротивляться игровым покупкам. Да и название игры говорит само за себя.

1
Mad_cloud

Никогда такого не было и вот опять