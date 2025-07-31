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Roblox 26.05.2011
Экшен, Мультиплеер, Строительство, От первого лица, От третьего лица, Песочница, Кооператив
7.7 617 оценок

Представлен трейлер тактического шутера Deadline на платформе Roblox

Extor Menoger Extor Menoger

Студия-разработчик Recoil Studio представила трейлер своего проекта Deadline — тактического шутера от первого лица, созданного на платформе Roblox. Ролик демонстрирует геймплейные кадры, акцентируя внимание на реалистичной составляющей и широких возможностях по кастомизации оружия, что является одной из ключевых особенностей игры

Deadline позиционируется как полуреалистичный военный симулятор (milsim). Игрокам предлагается большой выбор вооружения и сотни различных модулей для него. В отличие от многих других проектов на платформе Roblox, в Deadline все оружие и модификации доступны пользователям изначально, без необходимости их разблокировки.

Визуальный стиль игры сочетает характерную для Roblox блочную графику персонажей с детализированной проработкой моделей оружия и окружения. Разработчики делают упор на тактическое взаимодействие в команде и реалистичную механику стрельбы, где игрокам необходимо контролировать отдачу.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
ShowyAlberic

норм аватары могли бы сделать хотя бы, хахах.

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