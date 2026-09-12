Разработчики Roblox анонсировали крупные обновления: отдельные приложения, ИИ и новые инструменты монетизации

На этой неделе проходит 12-я ежегодная конференция разработчиков Roblox (RDC) — закрытое мероприятие для сообщества создателей контента платформы, организованное в районе залива Сан-Франциско (Bay Area). В рамках конференции компания, базирующаяся в Сан-Матео (штат Калифорния), представила обновления, призванные расширить доступ к играм, созданным пользователями, а также предоставить авторам новые инструменты разработки и способы монетизации.

Эти обновления не затрагивают вопросы безопасности детей в Roblox — проблему, которая в последние недели продолжает преследовать платформу как в США, так и за рубежом, несмотря на введенные еще в июне учетные записи с возрастными ограничениями. Несмотря на эти опасения, платформа по-прежнему пользуется огромной популярностью. В пресс-релизе компания сообщает, что за последний квартал игроки провели в Roblox 29 миллиардов часов, находясь более чем в 180 странах мира.

Список грядущих изменений: