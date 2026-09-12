Разработчики Roblox анонсировали крупные обновления: отдельные приложения, ИИ и новые инструменты монетизации

На этой неделе проходит 12-я ежегодная конференция разработчиков Roblox (RDC) — закрытое мероприятие для сообщества создателей контента платформы, организованное в районе залива Сан-Франциско (Bay Area). В рамках конференции компания, базирующаяся в Сан-Матео (штат Калифорния), представила обновления, призванные расширить доступ к играм, созданным пользователями, а также предоставить авторам новые инструменты разработки и способы монетизации.
Эти обновления не затрагивают вопросы безопасности детей в Roblox — проблему, которая в последние недели продолжает преследовать платформу как в США, так и за рубежом, несмотря на введенные еще в июне учетные записи с возрастными ограничениями. Несмотря на эти опасения, платформа по-прежнему пользуется огромной популярностью. В пресс-релизе компания сообщает, что за последний квартал игроки провели в Roblox 29 миллиардов часов, находясь более чем в 180 странах мира.
Список грядущих изменений:
- У создателей появится возможность выпускать свои игры в виде самостоятельных приложений для мобильных устройств, ПК и консолей, при этом технологическую основу и сервисы будет обеспечивать платформа Roblox.
- К концу этого года игроки смогут присоединяться к играм прямо через браузер: таким образом, ссылка станет прямым путем от поиска игры к началу игрового процесса.
- Создатели смогут совмещать онлайн- и офлайн-режимы в одной игре, что позволит реализовывать одиночные кампании и сессии без подключения к сети.
- Roblox расширяет возможности своего движка для поддержки 2D-игр, внедряя новую ортографическую камеру, контейнеры для анимированных изображений и функцию прямого импорта спрайт-листов.
- Раздел Build в приложении Roblox, позволяющий любому пользователю создавать и публиковать игры с помощью текстовых запросов, расширяет географию своего публичного альфа-тестирования, охватывая Сербию и Сингапур. Кроме того, Roblox внедряет новые инструменты, предоставляющие авторам больше возможностей для управления процессом разработки; в их число входят новая библиотека ассетов, доступ к функционалу с настольного компьютера и средства для поэтапной корректировки создаваемого контента.
- Позднее в этом году появится инструмент Scene Generator, который обеспечит возможность создания сцен по текстовому запросу как в Build, так и в Studio, причем в Studio авторам будут доступны более широкие возможности управления.
- До конца года функциональные возможности NPC в Roblox будут расширены за счет внедрения двух новых моделей поведения, включая способность NPC участвовать в тестировании игр.
- Roblox Wallet — это финансовый инструмент, созданный для поддержки растущих проектов авторов контента; он позволяет зарабатывать реальные деньги, получать автоматические выплаты в каждый рабочий день, а также переводить средства на другие аккаунты Roblox или на внешние счета, предоставляя при этом расширенную аналитику доходов в Creator Hub. Компания Airwallex, обеспечивающая работу платежных сервисов для Roblox Wallet, в настоящее время не предоставляет услуги в пяти штатах США: Нью-Йорке, Неваде, на Гавайях, в Индиане и Висконсине. В ответ на просьбу разъяснить, как будет работать Roblox Wallet в этих штатах, представитель компании сообщил изданию Polygon: «Для обслуживания некоторых клиентов в США они [Airwallex] сотрудничают с надежными американскими банками».
- Карта Roblox Card, привязанная к кошельку Roblox Wallet, позволит авторам тратить имеющиеся на счете средства везде, где принимаются карты; ее выпуск начнется в 2027 году. «Roblox Card — это карта, привязанная к кошельку Roblox Wallet и работающая как дебетовая карта. Она позволит авторам использовать средства из кошелька для оплаты реальных покупок и услуг везде, где принимаются карты основных платежных систем. Это не кредитная карта; она не предусматривает кредитного лимита или займа», — пояснил представитель Roblox в комментарии.