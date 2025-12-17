Roblox готов пересмотреть подходы к модерации: платформа начала переговоры с РКН о возможной разблокировке в России

Администрация Roblox начала диалог с Роскомнадзором с целью восстановления доступа к платформе для пользователей из России. Об этом сообщил сам регулятор, подчеркнув, что разработчики выразили готовность пересмотреть подходы к модерации контента и привести работу сервиса в соответствие с требованиями российского законодательства.
По заявлению РКН, ранее платформа не реагировала на законные запросы ведомства, что и стало причиной ограничения доступа. В частности, Roblox признал, что недостаточно эффективно обеспечивал модерацию пользовательского контента и безопасность чатов, особенно в контексте защиты несовершеннолетних. Теперь компания заявляет о намерении поэтапно устранить эти проблемы, включая удаление деструктивных материалов, пресечение противоправных коммуникаций и усиление контроля за пользовательскими играми.
Напомним, 3 декабря 2025 года Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox в РФ. 5 декабря в ведомстве отметили, что на тот момент оснований для разблокировки платформы всё ещё не было.
Подождём пруфы от Roblox...
Ахахахахаа
Как только заблокировали реально так опомнились. А пока предупреждали просто не хотели законы соблюдать // Алена Панова
Закон?))) А за что сервера фолыча заблокировали? или Darktide?
Оо, первый бот // Hiroto Azumaki
Роскомнадзор в этот момент)
Им имеет смысл улучшить у себя модерацию еще и потому, что не только у РФ к ним претензии по этому поводу.
Представляю лица американцев и европейцев, которые уже пару лет не могут добиться от верхушки Роблокса мер против пдферов)
Видимо ру-сегмент нехило так денег приносил, раз зашевелились 🤔 // Айзек Азимов
хэх на счёт Youtube обещали какие то переговоры с Россией чтоб можно было запускать без ВПН тишина, а на счёт Roblox чё то с трудом верится, да и она нафиг никому не нужна эта игра.
Миллионы детей хотят уехать из страны и за блокировки робокса.
Это уже зависимость, впрочем пускай уезжают.
А ты с кем то жить будешь, с нерусскими, которые язык то русский еле знают?
У нас в России итак демографический коллапс. Рождаемость уровня 90годов.
Вот где оказывается самое влиятельное сообщество🤣 Какой там GTA 6 с пробросами в польском правительстве?!
Роблокс теряет деньги (с) начинает думать
Эх, сейчас как Roblox разблокируют, вот тогда-то заживем!!!
Вы - нет. Вам уже ничего не поможет.