Roblox готов пересмотреть подходы к модерации: платформа начала переговоры с РКН о возможной разблокировке в России

Администрация Roblox начала диалог с Роскомнадзором с целью восстановления доступа к платформе для пользователей из России. Об этом сообщил сам регулятор, подчеркнув, что разработчики выразили готовность пересмотреть подходы к модерации контента и привести работу сервиса в соответствие с требованиями российского законодательства.

По заявлению РКН, ранее платформа не реагировала на законные запросы ведомства, что и стало причиной ограничения доступа. В частности, Roblox признал, что недостаточно эффективно обеспечивал модерацию пользовательского контента и безопасность чатов, особенно в контексте защиты несовершеннолетних. Теперь компания заявляет о намерении поэтапно устранить эти проблемы, включая удаление деструктивных материалов, пресечение противоправных коммуникаций и усиление контроля за пользовательскими играми.

Напомним, 3 декабря 2025 года Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox в РФ. 5 декабря в ведомстве отметили, что на тот момент оснований для разблокировки платформы всё ещё не было.