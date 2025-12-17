ЧАТ ИГРЫ
Roblox 26.05.2011
Экшен, Мультиплеер, Строительство, От первого лица, От третьего лица, Песочница, Кооператив
7.6 745 оценок

Roblox готов пересмотреть подходы к модерации: платформа начала переговоры с РКН о возможной разблокировке в России

butcher69 butcher69

Администрация Roblox начала диалог с Роскомнадзором с целью восстановления доступа к платформе для пользователей из России. Об этом сообщил сам регулятор, подчеркнув, что разработчики выразили готовность пересмотреть подходы к модерации контента и привести работу сервиса в соответствие с требованиями российского законодательства.

По заявлению РКН, ранее платформа не реагировала на законные запросы ведомства, что и стало причиной ограничения доступа. В частности, Roblox признал, что недостаточно эффективно обеспечивал модерацию пользовательского контента и безопасность чатов, особенно в контексте защиты несовершеннолетних. Теперь компания заявляет о намерении поэтапно устранить эти проблемы, включая удаление деструктивных материалов, пресечение противоправных коммуникаций и усиление контроля за пользовательскими играми.

Напомним, 3 декабря 2025 года Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox в РФ. 5 декабря в ведомстве отметили, что на тот момент оснований для разблокировки платформы всё ещё не было.

11
24
Комментарии:  24
ZAUSA

Подождём пруфы от Roblox...

4
Пользователь ВКонтакте

Ахахахахаа
Как только заблокировали реально так опомнились. А пока предупреждали просто не хотели законы соблюдать // Алена Панова

4
z8TiREX8z

Закон?))) А за что сервера фолыча заблокировали? или Darktide?

Пользователь ВКонтакте

Оо, первый бот // Hiroto Azumaki

Избранный Белиара

Роскомнадзор в этот момент)

3
MNM 777
3
smallhell

Им имеет смысл улучшить у себя модерацию еще и потому, что не только у РФ к ним претензии по этому поводу.

1
AndrewSolt

Представляю лица американцев и европейцев, которые уже пару лет не могут добиться от верхушки Роблокса мер против пдферов)

3
Пользователь ВКонтакте

Видимо ру-сегмент нехило так денег приносил, раз зашевелились 🤔 // Айзек Азимов

1
Беккер5443

хэх на счёт Youtube обещали какие то переговоры с Россией чтоб можно было запускать без ВПН тишина, а на счёт Roblox чё то с трудом верится, да и она нафиг никому не нужна эта игра.

orion1786

Миллионы детей хотят уехать из страны и за блокировки робокса.

Jensen orion1786

Это уже зависимость, впрочем пускай уезжают.

1
z8TiREX8z Jensen

А ты с кем то жить будешь, с нерусскими, которые язык то русский еле знают?

У нас в России итак демографический коллапс. Рождаемость уровня 90годов.

1
FumblingLysanias

Вот где оказывается самое влиятельное сообщество🤣 Какой там GTA 6 с пробросами в польском правительстве?!

FairUlu

Роблокс теряет деньги (с) начинает думать

Footmob

Эх, сейчас как Roblox разблокируют, вот тогда-то заживем!!!

saiditsme

Вы - нет. Вам уже ничего не поможет.

