Roblox 26.05.2011
Экшен, Мультиплеер, Строительство, От первого лица, От третьего лица, Песочница, Кооператив
7.5 750 оценок

Roblox готовится вернуться в Россию? Авторы подали заявку на товарный знак валюты Robux

butcher69 butcher69

Онлайн-платформа Roblox делает первые шаги к возвращению на российский рынок. Компания Roblox Corporation подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака для внутриигровой валюты Robux. Документы поступили в ведомство 18 декабря 2025 года из США, что стало первым официальным сигналом о возможном возобновлении деятельности сервиса в стране.

Заявка охватывает сразу четыре класса Международной классификации товаров и услуг: компьютерное программное обеспечение, цифровые и виртуальные кошельки, услуги онлайн-торговли и развлекательные сервисы, включая разработку видеоигр. Такая широта сфер использования указывает на амбициозные планы Roblox, включая полноценное возвращение платформы с возможностью проведения транзакций и распространением контента.

Напомним, ранее доступ к Roblox был ограничен на территории России. В Роскомнадзоре объяснили это системными проблемами с модерацией контента в пользовательских чатах.

11
5
Пользователь ВКонтакте

Пока штаты (и прочие) не отменят ограничения для российских игроков - никаких им возвращений! // Енот Важный

5
MNM 777
4
H-DS

Отличная идея

2
ZAUSA
Robux

"Это обычные русские доллары".

1
Renslayer

Опоздали, у нас уже есть РОКУБСЫ! 😎😂😂

1