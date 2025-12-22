Roblox готовится вернуться в Россию? Авторы подали заявку на товарный знак валюты Robux

Онлайн-платформа Roblox делает первые шаги к возвращению на российский рынок. Компания Roblox Corporation подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака для внутриигровой валюты Robux. Документы поступили в ведомство 18 декабря 2025 года из США, что стало первым официальным сигналом о возможном возобновлении деятельности сервиса в стране.

Заявка охватывает сразу четыре класса Международной классификации товаров и услуг: компьютерное программное обеспечение, цифровые и виртуальные кошельки, услуги онлайн-торговли и развлекательные сервисы, включая разработку видеоигр. Такая широта сфер использования указывает на амбициозные планы Roblox, включая полноценное возвращение платформы с возможностью проведения транзакций и распространением контента.

Напомним, ранее доступ к Roblox был ограничен на территории России. В Роскомнадзоре объяснили это системными проблемами с модерацией контента в пользовательских чатах.