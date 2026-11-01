Roblox хвастается "взрывом контента" благодаря ИИ: через Build уже выпустили более 70 000 игр

Roblox заявила о стремительном росте количества игр, создаваемых с помощью искусственного интеллекта. По данным компании, более 500 тысяч пользователей уже протестировали инструмент Build и опубликовали с его помощью свыше 70 тысяч игр.

Build позволяет создавать практически готовые проекты при помощи обычных текстовых запросов. Система способна генерировать игровую механику, персонажей, окружение, интерфейс, звуки и другие элементы, после чего пользователь может продолжить изменять результат новыми командами.

Глава Roblox Дэвид Базуки заявил инвесторам, что искусственный интеллект уже заметно ускоряет производство контента на платформе. С момента второго квартала время использования ИИ-инструментов крупнейшими авторами Roblox выросло примерно втрое, а количество пользователей MCP-сервера увеличилось почти в пять раз.

Более того, за последний месяц свыше 80% из ста самых популярных игр Roblox по количеству проведённых в них часов использовали ИИ на том или ином этапе разработки. Два проекта — Break and Steal an Egg и Huss Valley — по словам компании, были практически полностью созданы при помощи ИИ и смогли попасть в двадцатку самых популярных игр по числу одновременных игроков.

В Roblox называют происходящее «взрывом контента» и считают, что ИИ резко снижает порог входа в разработку. Более 75% пользователей Build до знакомства с инструментом вообще никогда не открывали Roblox Studio. Некоторые созданные через Build игры уже используют рекламу и приносят своим авторам деньги.

Однако столь стремительное упрощение разработки вызывает и очевидный вопрос о качестве. Чем проще становится создание полноценной игры по нескольким текстовым запросам, тем больше на платформе потенциально может появляться однотипных и низкокачественных проектов. Сама Roblox утверждает, что её система рекомендаций должна отсеивать подобный контент, поскольку продвигает игры прежде всего на основе удержания аудитории и активности игроков.

Пока Build тестируется в Новой Зеландии, Сингапуре, Сербии и Таиланде. В декабре Roblox планирует расширить тестирование на США, а глобальный запуск инструмента намечен на 2027 год.