Roblox намерена привлечь взрослую аудиторию с помощью реалистичных шутеров и RPG.

Популярная игровая платформа Roblox объявила о смене вектора своего развития и теперь планирует активно наращивать базу пользователей старше 18 лет. Согласно новому финансовому отчету, компания собирается уделить приоритетное внимание созданию проектов с более качественной графикой и глубоким геймплеем.

Руководство платформы отметило, что для привлечения взрослой аудитории они сосредоточатся на самых прибыльных и популярных жанрах игровой индустрии. В этот список вошли шутеры, ролевые игры, а также спортивные и гоночные симуляторы. Особый акцент будет сделан на высокодетализированных проектах. Для этого разработчики планируют существенно улучшить техническую составляющую движка, повысив производительность и качество визуальных эффектов.

Решение о переориентации подкрепляется внутренней статистикой компании. По данным на конец января текущего года, процедуру подтверждения возраста прошли 45 процентов ежедневных активных пользователей. Среди верифицированных аккаунтов 27 процентов принадлежат совершеннолетним игрокам. Кроме того, отчетность показывает, что именно эта возрастная категория демонстрирует более высокие расходы на платформе по сравнению с пользователями младше 18 лет.

Новая стратегия внедряется на фоне серии судебных разбирательств, касающихся безопасности детей в Roblox. Ранее компании пришлось ввести строгую систему проверки возраста, маркировку контента и расширенные функции родительского контроля. Теперь же внимание разработчиков смещается в сторону создания экосистемы, способной конкурировать за время и внимание взрослой платежеспособной аудитории.