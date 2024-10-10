Roblox обвинили во лжи инвесторам о показателях платформы

Американская инвестиционно-исследовательская фирма Hindenburg Research выпустила большое расследование о проблемах игровой платформы Roblox. Среди прочего она заявила, что руководство Roblox в финансовых отчетах регулярно завышает на 25-42% данные о количестве пользователей.

Hindenburg Research утверждает, что Roblox не убирает из статистики ботов и игроков, которые используют несколько аккаунтов. Компания якобы намеренно рисует красивые цифры в отчетах, хотя у нее есть инструменты, позволяющие отделить фактических игроков от всех остальных.

Игровое время на платформе — еще один показатель, который, как заявляется, завышает Roblox. По оценкам Hindenburg Research, в среднем пользователи тратят на игры в Roblox около 22 минут в день, тогда как сама Roblox говорит о 2,4 часах в день.

Также Hindenburg Research назвала Roblox «педофильским адом» и обвинила руководство платформы в том, что оно не предпринимает достаточно мер для обеспечения безопасности детей.

Представитель Roblox в комментарии СМИ опроверг слова Hindenburg Research и заявил, что фирма вводит в заблуждение в своих корыстных целях.

Для справки: Hindenburg Research известна тем, что публикует громкие расследования в отношении публичных компаний по всему миру ради заработка на обвале их акций. Например, после ее расследований резко рухнула капитализация Super Micro Computer, Adani Group, Nikola Corporation и многих других компаний.

Как заметил The Wall Street Journal, вскоре после выхода статьи Hindenburg Research стоимость акций Roblox упала на 10%, к моменту закрытия биржи вечером 8 октября падение уменьшилось до 2%.