Roblox официально запретили ещё в одной стране

Игровой портал GameRant сообщил, что Roblox официально запретили в Египте — это решение принял Высший совет по регулированию СМИ страны. Несмотря на колоссальную популярность игры по всему миру, власти выразили обеспокоенность её влиянием на моральные и образовательные ценности детей, а также возможностью их общения с незнакомцами.

Поводом для запрета стали призывы египетских чиновников ужесточить регулирование платформы. В последние годы Roblox уже вводил дополнительные меры безопасности: ограничивал общение между возрастными группами и запускал проверку возраста с помощью селфи-видео, однако этого оказалось недостаточно для регуляторов.

В ответ компания заявила, что её механизмы защиты «превосходят решения многих других платформ», и сообщила о начале диалога с египетскими властями. Roblox также подчеркнула, что ранее успешно сотрудничала с регуляторами в других странах, адаптируя сервис под местные культурные нормы. При этом компания ни как не отреагировала на то, что дети научились обходить систему проверки возраста в Roblox с помощью накладных усов. Есть и другие способы обойти систему. Например, дорисовать морщины на лице или вовсе загрузить фотографию взрослой знаменитости. Журналисты также указали и на другие недостатки верификации в Roblox, в том числе и дающие обратный эффект. Например, 23-летний пользователь был распознан алгоритмом как 16-летний.

Запрет в Египте стал не единичным случаем: в 2025 году Roblox также блокировали в Алжире, Ираке, Палестине, Катаре и России, а ранее — в Турции и Северной Корее. При этом компании уже удавалось отменять запреты в Иордании и Кувейте, поэтому возможность возвращения игры в Египет всё ещё остаётся открытой.