Roblox отчиталась о рекордном 2025 годе и 144 миллионах ежедневных пользователей

Корпорация Roblox опубликовала финансовый отчет за четвертый квартал и полный 2025 фискальный год, продемонстрировав результаты, значительно превысившие ожидания аналитиков и собственные прогнозы компании. Платформа продолжает стремительно наращивать аудиторию и финансовые показатели, делая ставку на технологические инновации и расширение возрастного диапазона игроков.

Ключевым достижением года стал рост среднего количества ежедневных активных пользователей до 144 миллионов человек, что на 69 процентов выше показателей прошлого года. Общее время, проведенное пользователями на платформе, достигло 35 миллиардов часов, увеличившись на 88 процентов. Компания отмечает успешную реализацию стратегии по привлечению более взрослой аудитории. Данные проверки возраста показывают, что сегмент пользователей от 18 до 34 лет растет быстрее остальных, увеличиваясь более чем на 50 процентов ежегодно.

Финансовые результаты также оказались впечатляющими. Выручка за четвертый квартал выросла на 43 процента и составила 1,4 миллиарда долларов, а объем поступлений, обозначаемый в отчете как bookings, увеличился на 63 процента, достигнув отметки в 2,2 миллиарда долларов. За весь 2025 год выручка составила 4,9 миллиарда долларов. Компания продолжает инвестировать в свое сообщество разработчиков: выплаты создателям контента за квартал выросли на 70 процентов, а тысяча самых успешных авторов заработала в среднем по 1,3 миллиона долларов за год.

Технологическое развитие платформы сосредоточено на внедрении искусственного интеллекта. Roblox уже использует более 400 моделей ИИ для модерации, перевода чатов и помощи в создании контента. В отчете упоминается разработка технологии real-time dreaming, которая позволит пользователям генерировать полностью интерактивные трехмерные миры с помощью простых текстовых запросов. Также компания внедряет технологии SLIM для улучшения производительности на мобильных устройствах и новую систему потоковой передачи текстур.

Вопросы безопасности остаются приоритетом для руководства. Введение обязательной проверки возраста для доступа к голосовым чатам и другим функциям коммуникации вызвало небольшое замедление роста активности, но рассматривается как необходимый шаг для создания безопасной среды. В будущем компания планирует отказаться от практики публикации годовых прогнозов, начиная с 2027 года, объясняя это непредсказуемой природой вирусного успеха контента на своей платформе.