Roblox показала технологию сновидений в реальном времени для создания миров с помощью ИИ

Вслед за недавней демонстрацией Project Genie от Google компания Roblox поделилась собственными наработками в области генеративного искусственного интеллекта. Платформа представила концепцию использования ИИ-моделей мира, которую разработчики называют сновидениями в реальном времени. Эта технология призвана позволить авторам создавать трехмерные окружения и изменять их прямо в процессе работы с помощью текстовых команд.

Во время виртуальной презентации старший вице-президент Roblox по инжинирингу Анупам Сингх показал видео с примером работы системы. В демонстрационном ролике мир с тематикой викингов реагировал на ввод текста без задержек. После соответствующих запросов система сгенерировала огромную волну цунами, а затем добавила лодку, в которую смог сесть персонаж. По словам представителей компании, этот инструмент находится на стадии исследований, и конкретных сроков его публичного релиза пока нет.

Руководство Roblox подчеркивает, что новые функции нацелены на эволюцию платформы. Идея заключается в том, чтобы дать авторам возможность генерировать иммерсивные среды, проводить отладку и сотрудничать с командами, используя естественный язык. При этом в компании отмечают, что не видят в искусственном интеллекте замену человеческому творчеству, которое остается основой разработки игр.

Одновременно с демонстрацией прототипа платформа перевела инструменты 4D-творения в стадию открытого бета-тестирования. Ранее эта функция была доступна ограниченному кругу лиц. Теперь разработчики могут интегрировать в свои игры возможность для геймеров создавать интерактивные объекты по запросу. Речь идет о предметах, с которыми можно взаимодействовать физически, например, управляемый транспорт. Оценить нововведение уже можно в проекте Wish Master, где игрокам предлагается генерировать объекты в открытом пространстве через специальное меню.