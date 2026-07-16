Roblox представит мобильный инструмент Build для создания игр при помощи искусственного интеллекта

Компания Roblox Corporation анонсировала Build, новый инструмент для мобильных устройств, который позволит пользователям создавать интерактивные пространства с помощью текстовых запросов к искусственному интеллекту. Начало тестирования новой функции запланировано на 28 июля 2026 года.

Новый редактор Build будет встроен непосредственно в мобильное приложение Roblox. Платформа, насчитывающая более 132 млн активных пользователей ежедневно, стремится упростить процесс разработки для широкой аудитории. С помощью нового инструмента пользователи смогут вводить текстовые команды, например, с описанием приключенческой игры в густом лесу, после чего искусственный интеллект сгенерирует готовую основу для проекта. Полученный результат можно будет дорабатывать, тестировать на мобильном устройстве и отправлять друзьям.

Инструмент функционирует в связке с настольной версией Roblox Studio. Благодаря единой серверной части и общей истории запросов разработчики смогут начать проектирование на смартфоне, а затем продолжить детальную настройку на компьютере. В основе Build лежат как открытые, так и собственные нейросети компании. Среди них представлена трехмерная базовая модель Cube, способная создавать функциональные объекты, включая транспортные средства и интерактивные предметы, которые автоматически интегрируются в игровой процесс.

Публичное альфа-тестирование Build начнется 28 июля 2026 года для пользователей из Новой Зеландии. На первом этапе доступ предоставят игрокам в возрасте от 9 лет, подтвердившим свой возраст. Созданные проекты после прохождения модерации станут доступны пользователям от 16 лет по всему миру. Базовую версию инструмента планируют распространять бесплатно, однако для продвинутых авторов предложат дополнительные платные функции.

Помимо мобильного редактора, разработчики готовят к релизу ряд других вспомогательных систем на базе искусственного интеллекта. В их число войдет агент для автоматического тестирования и поиска ошибок, аналитический помощник, отвечающий на вопросы о статистике проекта на естественном языке, а также алгоритм для проведения экспериментов с целью повышения удержания игроков. В будущем также планируется внедрение модели для автоматической генерации целых редактируемых трехмерных сцен по одному текстовому описанию.