Roblox решила бороться с "игровым мусором", изменив правила рекомендаций на популярной платформе

Платформа будет сильнее продвигать проекты, которые удерживают игроков надолго, а не просто собирают кратковременные всплески популярности.

Roblox начала тестировать обновлённую систему рекомендаций, которая должна сократить распространение низкокачественных клонов и проектов, созданных преимущественно ради быстрой монетизации. Вместо кратковременных всплесков интереса алгоритмы теперь будут больше учитывать то, возвращаются ли пользователи в игру и продолжают ли проводить в ней время.

Одним из ключевых изменений стало увеличение периода анализа поведения аудитории с семи до 28 дней. Система также учитывает немедленный отток — количество игроков, покидающих проект вскоре после запуска. При этом больший вес получают долгосрочные показатели: общее время игры, повторные посещения, взаимодействие с друзьями и покупки спустя некоторое время после первого знакомства с проектом.

Таким образом, игра с небольшой, но постоянной аудиторией потенциально получит преимущество перед проектом, который стремительно набирает популярность благодаря тренду, но столь же быстро теряет игроков. Такой подход должен ударить по многочисленным клонам популярных игр, которые используют схожие названия, изображения и механики, чтобы привлечь пользователей и заработать на внутриигровых покупках.

Директор по развитию Roblox Джон Чианкутти призвал разработчиков прежде всего создавать проекты, в которые игрокам действительно хочется возвращаться. Тем, у кого проблемы с удержанием аудитории, компания рекомендует сосредоточиться на качестве основного игрового процесса, а разработчикам с хорошими показателями — выстраивать долгосрочную монетизацию без ухудшения пользовательского опыта.

Первые отзывы разработчиков о тестировании изменений оказались положительными: некоторые уже заметили в рекомендациях больше оригинальных и интересных проектов. Если новая система действительно закрепится, Roblox может постепенно изменить сам принцип продвижения игр — от погони за вирусными всплесками к ставке на проекты, способные удерживать аудиторию месяцами.