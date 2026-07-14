Roblox столкнулась с новыми исками о ненадлежащей защите несовершеннолетних

Американская юридическая фирма Anapol Weiss подала еще два судебных иска против Roblox. В одном из дел ответчиком также выступает Snap Inc., владеющая Snapchat. Компании обвиняют в том, что они не смогли обеспечить достаточную защиту несовершеннолетних пользователей от действий преступников.

Согласно материалам исков, один из инцидентов произошел в штате Орегон. По утверждению истцов, восьмилетняя девочка познакомилась с злоумышленником через игру-одевалку в Roblox, после чего тот начал манипулировать ребенком, выдавая общение за романтические отношения, и пытался убедить ее сбежать из дома. Подозреваемого так и не удалось установить.

Во втором случае, произошедшем в Луизиане, 14-летняя пользовательница сначала общалась с предполагаемым преступником в Roblox, после чего он перевел переписку в Snapchat, где, как утверждается, отправлял откровенные изображения и требовал аналогичные фотографии от несовершеннолетней.

Это уже часть масштабной серии разбирательств: по данным Anapol Weiss, против Roblox и связанных платформ ранее было подано более 150 исков, касающихся безопасности детей в интернете.

В ответ Roblox заявила, что компания активно борется с подобными угрозами. В числе действующих мер защиты — обязательная проверка возраста для использования некоторых функций чата, фильтрация личной информации, постоянный мониторинг переписки на предмет признаков груминга, а также новые типы детских аккаунтов с ограниченными возможностями общения.

В компании подчеркнули, что Roblox не поддерживает отправку изображений и видео через встроенный чат, а при обнаружении нарушений блокирует аккаунты и при необходимости передает информацию правоохранительным органам.