Roblox увеличит выплаты авторам на 42% за привлечение игроков старше 18 лет

Компания Roblox объявила о новой инициативе по поддержке создателей высококачественных игр, ориентированных на взрослую аудиторию. Начиная с 8 июня 2026 года платформа увеличит ставку программы Developer Exchange, сокращенно DevEx, на 42% для доходов от пользователей из США в возрасте от 18 лет и старше. Подобное решение связано с быстрым ростом взрослой аудитории. Количество пользователей в возрасте от 18 до 34 лет в США увеличивается на 50% ежегодно. При этом данная категория тратит на 50% больше средств в играх по сравнению с аудиторией младше 18 лет.

В 2025 году создатели контента на платформе заработали более 1,5 млрд долларов благодаря программе DevEx, которая позволяет обменивать виртуальную валюту Robux на реальные деньги. Повышенная ставка будет применяться к внутриигровым покупкам, таким как пропуски, подписки, отдельные предметы и частные серверы. Для участия в новой программе монетизации игры должны использовать аватары формата R15. Эта система предлагает продвинутую скелетную анимацию и позволяет создавать более реалистичных персонажей с плавной физикой движений.

Помимо финансовых стимулов платформа внедряет изменения в систему рекомендаций. Теперь алгоритмы будут отдавать приоритет амбициозным проектам с высоким уровнем удержания игроков. Такие игры получат дополнительное продвижение в специальном разделе Standout Games на главной странице Roblox. Также разработчики могут рассчитывать на поддержку через программы Incubator и Jumpstart, на участие в которых уже подали заявки более 8000 авторов. Все эти меры направлены на создание более глубокого игрового процесса и уникальных визуальных стилей для взрослой аудитории.