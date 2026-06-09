Roblox вернется в Россию? Совершенно неожиданно Минцифры и РКН предложили снять ограничения с платформы

Российские регуляторы — Минцифры и Роскомнадзор — выступили за снятие ограничений на доступ к игровой платформе Roblox. Решение стало возможным после переговоров с компанией, в ходе которых она согласилась усилить меры по соблюдению российского законодательства и безопасности пользователей.

По данным Минцифры, консультации, завершившиеся в начале июня, привели к тому, что Roblox признала недостаточную эффективность прежних инструментов модерации. Это, по оценке ведомства, ранее создавало риски появления на платформе нежелательного контента, включая материалы, связанные с опасным поведением и противоправной активностью. Подобные формулировки, честно говоря, показывают, насколько серьёзно регуляторы относятся к вопросам детской безопасности в цифровой среде — и это уже давно стало глобальным трендом, а не только локальной историей.

В ответ компания пообещала внедрить дополнительные механизмы защиты. Уже в июне Roblox планирует запустить систему возрастных ограничений с разделением контента на категории Roblox Kids и Roblox Select. Также заявлено усиление борьбы с нежелательным поведением пользователей и улучшение фильтрации материалов, которые могут нанести вред детям.

На фоне этих договорённостей российская сторона инициировала пересмотр ранее введённых ограничений. Минцифры совместно с Роскомнадзором направили запрос о восстановлении доступа к платформе на территории России. Если это произойдёт, то Roblox станет примером довольно показательного «перезапуска отношений» между крупной игровой платформой и государственным регулированием — с акцентом на контроль и модерацию, а не на полную блокировку.

Напомним, что доступ к Roblox был ограничен в декабре прошлого года из-за претензий к распространению противоправного контента. Теперь же ситуация разворачивается в противоположную сторону, и это выглядит как редкий случай, когда диалог между сторонами действительно дал результат.