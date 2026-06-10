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Roblox 26.05.2011
Экшен, Мультиплеер, Строительство, От первого лица, От третьего лица, Песочница, Кооператив
7.4 796 оценок

Roblox вернулся в Россию: спустя полгода сервис снова работает без ограничений

butcher69 butcher69

Игровая платформа Roblox вновь стала доступна пользователям из России без необходимости использовать средства обхода ограничений. О возобновлении работы сервиса сообщили многочисленные пользователи, а позже эту информацию косвенно подтвердила Екатерина Мизулина, отметившая в своём Telegram-канале, что подписчики сообщают о работе Roblox без ограничений.

Напомним, что доступ к платформе был ограничен в декабре 2025 года. Тогда причиной называлось наличие материалов, противоречащих российскому законодательству, включая экстремистский контент и информацию, способную нанести вред детям.

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На протяжении последних месяцев представители Roblox добивались пересмотра решения и заявляли, что запрещённые материалы были удалены, а система модерации платформы усилена. Официальных заявлений о снятии ограничений на момент публикации не появлялось, однако фактическая доступность сервиса для пользователей свидетельствует о заметном изменении ситуации.

Возвращение Roblox можно считать важным событием для российской аудитории платформы. Сервис остаётся одной из самых популярных игровых экосистем среди детей и подростков, а его отсутствие на протяжении нескольких месяцев заметно сказалось на активности местного сообщества. Теперь пользователи вновь получили доступ к миллионам пользовательских игр и проектов без дополнительных технических решений.

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Комментарии:  7
Ваш комментарий
vadutc

Телегу верните е..ты

4
Jensen

Странно что разрешили отправлять сканы документов в штаты и укреплять экономику США покупая их виртуальную валюту.

1
KookyPentheus

Так теперь верификацию возраста прикрутили, как в Британии, паспорт, скан лица для разблокировки социальных функций, вобщем такое себе.

QuerulousLytton
На протяжении последних месяцев представители Roblox добивались пересмотра решения и заявляли, что запрещённые материалы были удалены, а система модерации платформы усилена.

Жаль никакой конкретики нет, и неясно, кто в итоге под кого прогнулся.

BattleEffect

Вроде бы и радоваться надо, но ведь их продавили получается, РКНутые могут в себя поверить