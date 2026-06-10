Roblox вернулся в Россию: спустя полгода сервис снова работает без ограничений

Игровая платформа Roblox вновь стала доступна пользователям из России без необходимости использовать средства обхода ограничений. О возобновлении работы сервиса сообщили многочисленные пользователи, а позже эту информацию косвенно подтвердила Екатерина Мизулина, отметившая в своём Telegram-канале, что подписчики сообщают о работе Roblox без ограничений.
Напомним, что доступ к платформе был ограничен в декабре 2025 года. Тогда причиной называлось наличие материалов, противоречащих российскому законодательству, включая экстремистский контент и информацию, способную нанести вред детям.
На протяжении последних месяцев представители Roblox добивались пересмотра решения и заявляли, что запрещённые материалы были удалены, а система модерации платформы усилена. Официальных заявлений о снятии ограничений на момент публикации не появлялось, однако фактическая доступность сервиса для пользователей свидетельствует о заметном изменении ситуации.
Возвращение Roblox можно считать важным событием для российской аудитории платформы. Сервис остаётся одной из самых популярных игровых экосистем среди детей и подростков, а его отсутствие на протяжении нескольких месяцев заметно сказалось на активности местного сообщества. Теперь пользователи вновь получили доступ к миллионам пользовательских игр и проектов без дополнительных технических решений.
Телегу верните е..ты
Странно что разрешили отправлять сканы документов в штаты и укреплять экономику США покупая их виртуальную валюту.
Так теперь верификацию возраста прикрутили, как в Британии, паспорт, скан лица для разблокировки социальных функций, вобщем такое себе.
Жаль никакой конкретики нет, и неясно, кто в итоге под кого прогнулся.
Вроде бы и радоваться надо, но ведь их продавили получается, РКНутые могут в себя поверить