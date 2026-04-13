Roblox вводит новые типы аккаунтов для детей и расширяет родительский контроль

Платформа Roblox объявила о внедрении новых мер безопасности для молодых пользователей. Разработчики планируют запустить два типа аккаунтов, привязанных к возрасту игроков, а также значительно расширить возможности родительского контроля.

Согласно анонсу, на платформе появятся два новых формата учетных записей: Roblox Kids для детей от 5 до 8 лет и Roblox Select для пользователей в возрасте от 9 до 15 лет. Новые аккаунты будут автоматически ограничивать доступ к контенту и функциям общения в зависимости от возраста.

Для младшей категории пользователей коммуникация будет полностью отключена по умолчанию, а интерфейс аккаунта получит отдельное визуальное оформление, чтобы другие игроки могли распознавать тип профиля. Аккаунты Roblox Select также будут иметь собственный дизайн и смогут запускать только игры с рейтингами «минимальный» или «умеренный».

Переход между типами аккаунтов будет происходить автоматически. Когда пользователю исполнится 9 лет, профиль Roblox Kids превратится в Roblox Select, а после 16 лет аккаунт станет стандартным.

Кроме того, компания усиливает инструменты для родителей. Теперь взрослые смогут:

управлять рейтингами доступного контента

контролировать настройки общения

устанавливать лимиты на время игры и расходы

блокировать отдельные игры

вручную разрешать доступ к проектам, недоступным по возрастному фильтру

Также родители смогут отслеживать, с какими играми взаимодействует ребёнок и с кем он общается на платформе.

В Roblox отмечают, что обновление направлено на создание более безопасной среды для детей. Новая система будет включать проверки возраста, модерацию контента и дополнительную ответственность разработчиков игр за публикуемые проекты.

Запуск новых типов аккаунтов планируется в июне. В компании считают, что возрастные профили помогут точнее адаптировать игровой опыт под аудиторию и упростят родителям контроль за активностью детей на платформе.