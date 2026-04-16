Roblox запускает подписку Plus: скидки, приватные серверы и выгода для создателей

С 30 апреля 2026 года платформа Roblox представит новую подписку Roblox Plus стоимостью $4.99 в месяц, которая заменит текущий тариф Premium для новых пользователей. Подписка будет доступна глобально и предложит ряд эксклюзивных преимуществ как для игроков, так и для разработчиков контента.

«Roblox Plus позволяет пользователям растягивать свои Robux дальше, одновременно напрямую поддерживая создателей, которые делают Roblox возможным», — отметил Энрико Д'Анджело, главный бизнес-офицер Roblox

Ключевые бонусы для подписчиков включают мгновенную скидку 10% на покупку игровых предметов и аватаров, которая возрастает до 20% после трёх месяцев непрерывной подписки. Также пользователи получат бесплатный доступ к неограниченному количеству приватных серверов в поддерживаемых играх и возможность переводить Robux другим игрокам без комиссии — функция, ранее недоступная на платформе.

Важный аспект нововведения — поддержка авторов контента. Компания покроет все скидки за свой счёт, чтобы разработчики получали ту же сумму за каждый предмет. Кроме того, создатели смогут зарабатывать до 100 Robux за каждого подписчика Plus, проводящего более 60 минут в их платных приватных серверах, и бонус 250 Robux в месяц за каждого пользователя, оформившего подписку прямо в их игре через новый API.

Текущие подписчики Roblox Premium могут продолжить пользоваться своим тарифом или активировать бесплатный месячный пробный период Roblox Plus. С 30 мая для оставшихся на Premium пользователей будет отменён 10% бонус на покупку Robux и убран логотип подписки.