Роскомнадзор не нашел причин для возвращения Roblox в Россию

Представители Роскомнадзора сообщили, что на текущий момент ведомство не видит оснований для снятия ограничений доступа к игровой платформе Roblox на территории Российской Федерации. Несмотря на появившиеся ранее в сети предположения о скором возобновлении работы сервиса, ситуация остается прежней.
Напомним, что доступ к популярной онлайн-площадке был ограничен 3 декабря 2025 года. Причиной блокировки стало выявление материалов, содержащих запрещенную информацию, включая пропаганду экстремизма. До введения ограничений ежемесячная аудитория проекта в стране составляла порядка 18 миллионов пользователей.
Надежду на разблокировку пользователям дала недавняя активность разработчиков. Компания Roblox Corporation подала заявку на регистрацию в России товарного знака Robux, относящегося к премиальной валюте игры. Кроме того, создатели платформы заявляли о готовности привести работу сервиса в соответствие с локальным законодательством и недавно ввели обязательную верификацию возраста для доступа к голосовым и текстовым чатам.
Тем не менее, в пресс-службе регулятора пояснили журналистам РИА Новости, что на сегодняшний день никаких оснований для отмены блокировки нет. Это означает, что предпринимаемых компанией мер пока недостаточно для удовлетворения требований надзорного ведомства, и платформа продолжит оставаться недоступной для российских игроков в ближайшее время.
Кто то ещё надеется на разблокировку ?
Дискорд тоже шёл на уступки, ничего из этого не вышло
А как песочница в которой ПОЛЬЗОВАТЕЛИ создают игры, сможет соблюсти все требования РКН?
Кто-то еще ноет от заблокировки?
Ладно я сам отказался от роблокса но старая игра (типо с 2012 до 2022)
Я не нашел пользы в Роскомнадзоре