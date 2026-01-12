ЧАТ ИГРЫ
Roblox 26.05.2011
Экшен, Мультиплеер, Строительство, От первого лица, От третьего лица, Песочница, Кооператив
7.5 756 оценок

Роскомнадзор не нашел причин для возвращения Roblox в Россию

Extor Menoger Extor Menoger

Представители Роскомнадзора сообщили, что на текущий момент ведомство не видит оснований для снятия ограничений доступа к игровой платформе Roblox на территории Российской Федерации. Несмотря на появившиеся ранее в сети предположения о скором возобновлении работы сервиса, ситуация остается прежней.

Напомним, что доступ к популярной онлайн-площадке был ограничен 3 декабря 2025 года. Причиной блокировки стало выявление материалов, содержащих запрещенную информацию, включая пропаганду экстремизма. До введения ограничений ежемесячная аудитория проекта в стране составляла порядка 18 миллионов пользователей.

Надежду на разблокировку пользователям дала недавняя активность разработчиков. Компания Roblox Corporation подала заявку на регистрацию в России товарного знака Robux, относящегося к премиальной валюте игры. Кроме того, создатели платформы заявляли о готовности привести работу сервиса в соответствие с локальным законодательством и недавно ввели обязательную верификацию возраста для доступа к голосовым и текстовым чатам.

Тем не менее, в пресс-службе регулятора пояснили журналистам РИА Новости, что на сегодняшний день никаких оснований для отмены блокировки нет. Это означает, что предпринимаемых компанией мер пока недостаточно для удовлетворения требований надзорного ведомства, и платформа продолжит оставаться недоступной для российских игроков в ближайшее время.

Комментарии:  4
Giggity

Кто то ещё надеется на разблокировку ?
Дискорд тоже шёл на уступки, ничего из этого не вышло

7
BattleEffect

А как песочница в которой ПОЛЬЗОВАТЕЛИ создают игры, сможет соблюсти все требования РКН?

Darwin_3

Кто-то еще ноет от заблокировки?
Ладно я сам отказался от роблокса но старая игра (типо с 2012 до 2022)

Искусственный интеллeкт

Я не нашел пользы в Роскомнадзоре