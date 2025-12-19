"Сервера умерли": Roblox столкнулся с масштабным сбоем, отрезав игроков от платформы по всему миру

Этим утром одна из самых популярных игровых платформ в мире, Roblox, пережила серьезный технический сбой. Согласно отчетам мониторинговых сервисов, миллионы пользователей по всему миру потеряли доступ к своим аккаунтам и любимым играм.

По данным портала Downdetector, массовые проблемы начались поздним вечером 18 декабря и продолжались до утра сегодняшнего дня. Пользователи при попытке входа на сайт или присоединения к серверам сталкивались с ошибкой под кодом 9007. Проблема затронула геймеров в Северной Америке, Европе и Азии.

Разработчики оперативно отреагировали на ситуацию, обновив статус на странице поддержки до «Активный инцидент». Компания подтвердила, что знает о проблемах с доступом к веб-сайту и уже занимается расследованием причин, однако официального заявления о том, что именно вызвало "падение" системы с аудиторией в 83 миллиона человек в день, пока не поступало.

Судя по данным Downdetector, доступ к Roblox стал постепенно восстанавливаться. Количество жалоб от игроков начало снижаться, а в соцсетях стали появляться сообщения, что некоторые игроки смогли наконец-то подключится к серверам игры.

Стоит напомнить, что для пользователей из РФ последние недели и без того выдались напряженными. В начале декабря Роскомнадзор принял решение официально заблокировать Roblox на территории страны. Тем не менее, уже через пару недель после блокировки появились слухи, что доступ к платформе могут восстановить, но только при условии, что разработчики устранят все выявленные уязвимости, касающиеся безопасности детей.