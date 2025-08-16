Штат Луизиана подал в суд на Roblox из-за угроз детям: акции компании рухнули на 6%

Власти Луизианы начали судебное разбирательство против Roblox, обвинив платформу в недостаточной защите детей от онлайн-хищников. Иск подан генеральным прокурором штата Лизой Меррилл и сопровождается 42-страничным документом с конкретными примерами нарушений.

По данным прокуратуры, система регистрации в Roblox позволяет легко обойти возрастные ограничения: взрослые могут выдавать себя за детей, создавая фейковые аккаунты. В иске перечислены десятки сомнительных проектов внутри платформы — от «Escape to Epstein Island» до «Public Showers» и сотен игр, связанных с Шоном «Diddy» Комбсом.

Обострение ситуации совпало с серией громких решений самой компании. На днях Roblox заблокировала пользователя по имени Schlep, известного тем, что ловил хищников в игре. В официальном заявлении разработчики заявили, что подобные «самодеятельные расследования» лишь создают дополнительную угрозу для аудитории.

Тем временем репутационные скандалы напрямую ударили по рынку: стоимость акций Roblox за несколько дней снизилась на 6%.

Критика в адрес платформы звучит не впервые. В 2019 году стало известно о 19-летнем игроке, который смог обманом вовлечь в общение 150 детей. В 2021-м судили 18-летнего Рона Махлуфа за сексуальные преступления против девочек 7–12 лет. В 2024 году в США задержали 21-летнего гражданина Чили, пытавшегося встретиться с несовершеннолетней, познакомившись с ней в Roblox.