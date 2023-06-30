Sony заблокировала выход Roblox на PS5 и PS4, но может передумать в будущем ©

На консолях PlayStation выходят десятки интересных постановок, но в этом списке нет недостатка в спорных постановках. Sony редко решает запретить игру на своей платформе, но создатели Roblox столкнулись с отказом в выпуске игры.

Тим Суини сообщил в начале года, что Roblox насчитывает 250 миллионов ежемесячных активных игроков. Интерес к продукции просто гигантский, и даже в этой ситуации игра не доступна на консолях PlayStation.

Ситуацию несколько прояснила Sony - редакция Axios отметила, что в документах, опубликованных в рамках судебного процесса с Федеральной торговой комиссией против Microsoft, есть упоминание о выходе Roblox на PlayStation.

Корпорация подтвердила, что Roblox должен был появиться на оборудовании Sony, но игра была запрещена, поскольку японский производитель опасался проблем, связанных с игрой у детей.

'Исторически сложилось так, что из-за большого количества детей, играющих на PlayStation, мы очень осторожно относимся к тому, чтобы открывать им доступ к чему-либо, что потенциально может их эксплуатировать', - сказал Джим Райан.

Затем босс PlayStation добавил, что в последние годы компания пересмотрела свою политику в отношении предоставления игр молодым людям, и стандарты были "несколько смягчены". Именно по этой причине игра может появиться на PS5 и PS4 в будущем.

Мы слишком долго были консервативны, и теперь мы работаем с людьми из Roblox. Мы надеемся, что ситуация изменится.