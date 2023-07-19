Сотрудники Roblox Corporation обвинили руководство в сексизме и расизме

Сотрудники Roblox Corporation обвинили руководство в дискриминации, об этом сообщил сайт Bloomberg. Они рассказали историю, которая произошла весной 2021 года. Тогда генеральный директор компании Дэвид Базуки заявил, что на руководящих постах мало женщин из-за «высокой планки» при приеме на работу. Некоторые женщины на собрании посчитали ответ начальника сексистким.

Также несколько сотрудниц раскритиковали руководство после того, как на ежегодной аттестации их упрекнули в излишней «эмоциональности» и попросили быть «более мягкими» в общении с коллегами.

По словам работников, Базуки не интересует пол и раса сотрудников. Главное для соучредителя Roblox Corporation — качество работы исполнителя. Из-за этого компания была одной из немногих, кто не поддержал тренд на инклюзивность.

Примечательно, что статистика опровергает проблемы с разнообразием в Roblox Corporation. Доля женщин-руководителей на уровне директора или выше выросла с 22% до 30%. Вдобавок количество сотрудников, которые не идентифицирует себя как белые, снизилась с 43% до 36%.