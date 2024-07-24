Сотрудники Roblox призывают компанию активнее бороться с педофилией на платформе

Популярная игровая платформа Roblox оказалась в центре серьёзного скандала. Согласно недавнему расследованию Bloomberg, сотрудники компании всё чаще выражают обеспокоенность недостаточной защитой юных пользователей от педофилов.

Масштаб проблемы впечатляет: с 2018 года было арестовано не менее двадцати игроков по обвинению в похищении или жестоком обращении с детьми, с которыми они познакомились через Roblox. Причём семь из этих арестов произошли за последние 13 месяцев. Многие из задержанных уже имели предыдущие обвинения, что вызывает дополнительные вопросы к системе безопасности платформы.

Ситуация усугубляется демографией пользователей Roblox: 40% игроков — дети младше подросткового возраста. Рон Кербс, основатель платформы онлайн-безопасности детей Kidas, отмечает:

Roblox заменил детскую площадку как фактическое место для хищников. Если они хотят нацелиться на младших детей, чтобы завоевать доверие и начать процесс груминга, Roblox — это простой способ сделать это.

Методы преступников разнообразны и изощренны. Некоторые хищники заманивают юных игроков, обещая внутриигровую валюту (Robux) в обмен на откровенные фотографии или контакт в реальном мире. Другие используют свою популярность в качестве известных разработчиков в сообществе для привлечения потенциальных жертв.

Сотрудники Roblox Corp. называют борьбу с хищниками «сизифовым трудом». Они жалуются на нехватку ресурсов и отсутствие реакции руководства на призывы усилить меры безопасности. По их словам, компания получает слишком много сообщений о нарушениях, чтобы успеть их обработать, и при этом больше сосредоточена на достижении отметки в 1 миллиард игроков, чем на защите существующих пользователей.

Особую тревогу вызывает тот факт, что призывы сотрудников к выделению дополнительных ресурсов якобы остались без ответа. В одном случае обещанная дополнительная помощь так и не была предоставлена. Более того, некоторые предложенные функции безопасности, такие как всплывающие уведомления, были отвергнуты, а системы модерации на основе генеративного ИИ оказались недостаточными для выявления более тонких признаков груминга.

Roblox Corp., однако, решительно оспаривает эти утверждения. Представитель компании заявил, что история Bloomberg «содержала вопиющие искажения» и «не отразила сложности онлайн-безопасности детей, ни реалии подавляющего большинства положительного опыта, который ежедневно получают десятки миллионов людей всех возрастов в Roblox».

Главный специалист по безопасности Мэтт Кауфман подчеркнул, что безопасность является «основополагающей» для Roblox. В блоге, опубликованном до выхода статьи Bloomberg, он написал:

Десятки миллионов людей всех возрастов каждый день получают безопасный и позитивный опыт в Roblox.

Несмотря на заверения компании, проблема остается актуальной. Roblox, будучи бесплатной игрой с открытым чатом, доступной практически на всех платформах, представляет собой привлекательную цель для злоумышленников.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Roblox сталкивается с обвинениями в недостаточной защите детей. В прошлом году группа родителей подала в суд на Roblox Corporation за якобы содействие грумингу детей и подвергание юной аудитории игры сексуальному контенту.