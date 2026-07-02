Создатели популярной игры Steal a Brainrot в Roblox судятся из-за авторских прав на сгенерированных ИИ персонажей

Разработчики популярной игры Steal a Brainrot на платформе Roblox обратились в суд США с иском против французской компании Mementum Lab. Стороны спорят о правах на виртуальных персонажей, которые изначально были созданы с помощью генеративного искусственного интеллекта.

Конфликт начался после того, как французская компания Mementum Lab, позиционирующая себя как агентство по защите мем-персонажей, потребовала от владельцев Steal a Brainrot удалить из игры героя по имени Тун Тун Тун Сахур. Представители агентства заявили, что обладают правами на этого и других персонажей, включая права на более чем 50% всей вымышленной вселенной интернет-мемов этого типа. Они пригрозили разработчикам жалобой по закону об авторском праве в цифровую эпоху и удалением игры с платформы Roblox, если им не будет выплачена крупная денежная компенсация.

В ответ на претензии компании Spyder Games и Speedy Simulator Gaming, владеющие игрой, обратились в федеральный суд Северного округа Калифорнии в городе Сан-Франциско. Истцы просят признать претензии Mementum Lab необоснованными. Главным аргументом стало то, что спорные персонажи были сгенерированы искусственным интеллектом, а значит, согласно американскому законодательству, не подлежат защите авторским правом, поскольку закон требует наличия человеческого авторства.

Проект Steal a Brainrot вышел в Roblox в мае 2025 года и быстро завоевал популярность. За несколько месяцев игра привлекла более 1 млрд посещений, установив рекорд по количеству одновременных пользователей на платформе. Игровой процесс представляет собой поиск и сбор уникальных мем-персонажей. Разработчики имеют зарегистрированное в США авторское право на саму игру и утверждают, что претензии французской стороны мешают нормальной работе и монетизации их успешного проекта.

Компания Mementum Lab не согласилась с доводами создателей игры и подала встречные иски. Французская фирма обвиняет разработчиков в нарушении прав на товарные знаки и недобросовестной конкуренции, настаивая на своем законном праве контролировать использование имен и внешнего вида персонажей. Очередное судебное заседание по этому делу запланировано на 16 сентября 2026 года, и решение суда может стать важным прецедентом в вопросах регулирования контента, созданного искусственным интеллектом.