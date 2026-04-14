Студия 20th Century Studios приобрела права на экранизацию популярного режима 99 Nights in the Forest из Roblox.

Сюжет фильма будет основан на событиях игры: героям предстоит пережить 99 ночей в загадочном лесу и найти четырёх пропавших детей, одновременно выживая и скрываясь от мутировавшего оленя и агрессивных последователей культа, которые считают это существо божеством. История игры отчасти вдохновлена реальными событиями — крушением самолёта Cessna 206 в регионе Какета в 2023 году.

Режим появился в Roblox в мае 2025 года и достиг максимального онлайна в 14,2 млн игроков.

Исполнительными продюсерами проекта выступят создатели плейса — Алек Кифт, Мэттью Хафтон и Кэмерон Энгленд. При этом режиссёр будущей картины и актёрский состав пока не раскрываются.

