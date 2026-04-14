Студия приобрела права на экранизацию популярного режима 99 Nights in the Forest

Студия 20th Century Studios приобрела права на экранизацию популярного режима 99 Nights in the Forest из Roblox.

Сюжет фильма будет основан на событиях игры: героям предстоит пережить 99 ночей в загадочном лесу и найти четырёх пропавших детей, одновременно выживая и скрываясь от мутировавшего оленя и агрессивных последователей культа, которые считают это существо божеством. История игры отчасти вдохновлена реальными событиями — крушением самолёта Cessna 206 в регионе Какета в 2023 году.

Режим появился в Roblox в мае 2025 года и достиг максимального онлайна в 14,2 млн игроков.

Исполнительными продюсерами проекта выступят создатели плейса — Алек Кифт, Мэттью Хафтон и Кэмерон Энгленд. При этом режиссёр будущей картины и актёрский состав пока не раскрываются.