Суды в США отказали Roblox в попытке закрыть часть резонансных дел от публики

Roblox добивается того, чтобы серия исков, связанных с вопросами безопасности несовершеннолетних пользователей платформы, рассматривалась не в открытом суде, а в арбитраже. На данный момент против компании подано более 150 федеральных исков, а также ряд исков на уровне отдельных штатов США.

Истцы утверждают, что Roblox недостаточно эффективно защищала детей от противоправных действий со стороны других пользователей, несмотря на заявления компании о высоких стандартах безопасности на платформе.

Roblox ссылается на пользовательское соглашение, согласно которому многие споры должны решаться через арбитраж, а не через судебное разбирательство с участием присяжных. Однако несколько американских судов уже отказались переводить часть подобных дел в закрытый формат, после чего компания подала апелляции.

Одна из заявительниц, фигурирующая в материалах Bloomberg под именем Майра, считает, что компания пытается избежать публичного рассмотрения подобных дел:

«Они просто хотят решить всё за закрытыми дверями. Они не хотят, чтобы люди узнали, что на самом деле происходит».

Тема вызвала широкий общественный резонанс. Ранее более 800 родителей направили обращение руководству Roblox с призывом обеспечить максимальную прозрачность рассмотрения подобных претензий и уделить больше внимания вопросам безопасности пользователей.