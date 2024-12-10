Телеканал "СОЛНЦЕ" открыл вселенную в Roblox, которую наполняют дети

Виртуальная вселенная «СОЛНЦЕ» предлагает детям погрузиться в дружелюбную и развлекательную среду не только для игры и общения, но и для развития. К примеру, в игре «Вопросики. RUN», созданной по мотивам интеллектуального шоу, необходимо убежать от преследователя, который стремится догнать игрока, чтобы задать свой каверзный вопрос. За каждый правильный ответ участник гонки получает «солнцекоины». Задача юного юзера — продержаться в игре как можно дольше и сорвать большой куш, встретив “училку” с супервопросом, ответ на который, знают только настоящие интеллектуалы.

Помимо готовых залов, появятся и те, где дети смогут стать соавторами игры, разработать оригинальное наполнение и внести свой вклад в развитие неповторимого цифрового пространства. По идеям юных креаторов в виртуальном мире уже реализована «Неоновая трасса», — зрители телеканала голосовали за оформление и придумали название. Таких эксклюзивных локаций в метавселенной будет становиться больше. Специально для этого на телеканале «СОЛНЦЕ» был запущен творческий конкурс с целью собрать лучшие детские идеи по созданию уникальных объектов в существующей вселенной.

В виртуальном мире «СОЛНЦА» пользователи могут прогуляться по «Главному атриуму», заглянуть в «Комнату Букуса», обновить UGC скины в зале «Скиномании», а также изучить «Лабиринт ужасов», убегая от прожорливого таракана. При этом интерактивные форматы и игровые активности созданы таким образом, чтобы мотивировать пользователей получать новые знания, проявлять сообразительность и развивать творческие способности.